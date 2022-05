¿Fue mentira? Magaly Medina decidió responder a Ethel Pozo, quien contó haberle enviado un mensaje en privado cuando se separó del notario Alfredo Zambrano. Durante el programa “Magaly TV, la firme” del viernes 27 de mayo, la figura de ATV desmintió la versión de la hija de Gisela Valcárcel y expuso lo que recibió por parte de la conductora de “América hoy”.

En la edición del 24 de mayo de este programa, Ethel Pozo sorprendió a sus compañeros al revelar una infidencia con la popular ‘Urraca’, pues recordó haberse solidarizado con ella por el duro momento que estaba pasando en su matrimonio.

“Cuando pasó un mal momento, su separación, yo le escribí un mensaje en privado —que usted (Magaly Medina) dejó en visto— diciéndole que jamás me burlaría de su dolor y lo reitero. Esta servidora jamás va a hacer daño a nadie”, manifestó.

La conductora de ATV responde a Ethel Pozo

Luego de presentar por tres días consecutivos la entrevista a Rodrigo ‘Gato’ Cuba, la presentadora de “Magaly TV, la firme” se tomó unos minutos de su programa para desmentir a Ethel Pozo.

“¿En qué momento me escribe diciéndome eso (mensaje de Ethel Pozo)? Qué mentirosilla es. Con razón el ‘Gato’ te tiene bloqueado. La bloquearon, dice, y se queja en televisión nacional”, expresó.

Magaly Medina expone el mensaje que recibió de Ethel Pozo

La presentadora decidió compartir con los seguidores de su programa el mensaje que le envió Ethel Pozo, el cual data del 23 de abril de 2021. Asimismo, indicó que no lo leyó o tal vez fue visto por su community manager.

Mensaje de Ethel Pozo a Magaly Medina. Foto: captura de ATV

“Para empezar, me envió un mensaje que seguramente vi y pasé, o lo vio mi community. La community manager me lo envió, pero su mensaje fue: ‘Hola, Magaly’. Ella habla como si me hubiera escrito un testamento, pero lo que ella me escribe fue solo en respuesta a una crítica que hice en mis redes sociales cuando estaba separada de mi esposo (...). Ellos anuncian como si mi esposo fuera a aparecer en el programa de Gisela. Lo dan como si fuera una primicia”, aseveró.