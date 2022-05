Magaly Medina, Beto Ortiz, Jaime Bayly y otros que ejercen como periodistas, pero no lo son

Muchos de los presentadores peruanos que tienen programa propio en televisión nacional no son periodistas. Algunos de ellos no han terminado la carrera o simplemente pasaron de ser comentaristas a conductores. De hecho, Magaly Medina es una de las principales figuras que ha sido muy cuestionada por ejercerlo; no obstante, ella ha sido muy sincera en precisar que no terminó sus estudios universitarios.

Así como la conductora de “Magaly TV, la firme”, existen otros personajes que están en la misma situación, y, tal vez, muchos de los televidentes no lo sabían. A continuación, los presentadores que trabajan como periodistas, pero no lo son.

Magaly Medina

La popular ‘Urraca’ apareció en la televisión peruana desde muy joven a pesar de no haber culminado su carrera. Tras ello, se convirtió en la presentadora de espectáculos más influyente del Perú. La natal de Huacho contó que llegó a Lima a estudiar Periodismo en el entonces Instituto Jaime Bausate y Meza; sin embargo, tuvo que abandonar la casa de estudios para asumir su pronta maternidad.

Magaly Medina no terminó la carrera de Periodismo. Foto: Magaly Medina/Instagram

Beto Ortiz

El también escritor se le ha visto conducir diferentes formatos de televisión; sin embargo, no concluyó la carrera de Periodismo en la Universidad de Lima. El presentador se inició en la pantalla chica como reportero de programas dominicales. También ha presentado libros de su autoría. Actualmente conduce el espacio “Beto a saber” en Willax TV.

Beto Ortiz no concluyó la carrera de Periodismo. Foto: Beto Ortiz/Instagram

Jaime Bayly

Se hizo conocido por sus ácidos comentarios sobre temas de actualidad y política. El peruano a la edad de 18 años tuvo su propio programa de televisión donde entrevistaba a políticos mediáticos y apoyó la candidatura de Mario Vargas Llosa para la presidencia del Perú en 1990.

En su caso, el ‘Niño terrible de la televisión’ no solo culminó la carrera Periodismo, también ingresó a la Pontifica Universidad Católica del Perú para estudiar Derecho. Sin embargo, la abandonó meses después para dedicarse a la TV; ya que, previo a ello, en la adolescencia, laboraba en el diario La Prensa.

Jaime Bayly tuvo su primer programa de televisión a los 18 años. Foto: Jaime Bayly/Instagram

Phillip Butters

A pesar de que se inició como comentarista deportivo en diferentes programas de televisión y radial, Phillip Butters estudió la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Lima.

En 2002, debutó como conductor de un espacio por Canal N. Tres años después, presentó el bloque deportivo del noticiero “Buenos días Perú” de Panamericana TV. Tras ello, en 2008, apareció como uno de los fundadores de radio Capital con su programa al lado de Claudia Cisneros.

En la actualidad, labora en el canal Willax TV donde debate temas políticos.

Phillip Butters estudió una carrera totalmente alejada del periodismo. Foto: captura de Willax TV

Gonzalo Núñez

El también locutor de radio nunca estudió la carrera de Periodismo. Su pasión por el futbol lo obligó a olvidarse de su profesión como abogado, que fue interpuesta por su familia y amigos.

El presentador de televisión se inició como comentarista deportivo con el recordado Micky Rospigliosi en radio Ovación, donde conoció a Eddie Fleischman.

En 1998, decidió trabajar para América TV; y, en 2001, renunció para conducir un programa radial junto a Phillip Butters, pero se separaron. A finales de 2001, regresó al canal 4. Sin embargo, se abrió pasó en radio Miraflores, la cual fue comprada por Exitosa.

Gonzalo Núñez se inició como comentarista deportivo. Foto: Gonzalo Núñez/Instagram

Aldo Mariátegui

El conductor de radial estudió la carrera de Derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y siguió una maestría de Periodismo del diario El País.

El peruano fue redactor del diario económico Cinco Días de Madrid. También se desempeñó como editor de la sección Economía de El Comercio. Actualmente es columnista en Perú 21.