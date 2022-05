Juan Víctor asegura que Andrea San Martín presionó para despedir a maestra de nido

Juan Víctor Sánchez puso en evidencia a Andrea San Martín, su expareja y madre de su hija. A través de sus historias de Instagram del 27 de mayo, el extripulante de cabina aseguró que la influencer hizo presión para dejar sin trabajo a la profesora de la niña por el simple hecho de haber compartido una fotografía de la pequeña durante una actividad escolar, la misma que él luego publicó en sus redes sociales.

27.5.2022 | Publicación de Juan Víctor Sánchez. Foto: captura de Instagram

¿Andrea San Martín hizo despedir a maestra de su hija?

En su publicación, Juan Víctor aseguró que esta no sería la primera vez que Andrea San Martín ‘amedrenta’ a una docente.

“Despidieron a una profesora del nido de mi hija porque me llegó una foto en grupo donde sale ella. No le bastó con pedir cámaras de seguridad de su condominio para ver quién me mandó la foto de mi hija. Ahora van a amedrentar a las mises del nido, como lo hizo en el nido anterior”, escribió.

“¿Dejar a alguien sin trabajo —pisoteando como siempre—, por el simple hecho de que me hagan llegar una foto? ¿Qué sigue? Rabia y odio decía de mi familia, ¿no?”, añadió, en referencia a la última denuncia que realizó Andrea San Martín en marzo de este año. En esta, ella lo acusó por humillarla y avergonzarla públicamente a través de las entrevistas que concedió a diferentes espacios televisivos.

27.5.2022 | Publicación de Juan Víctor Sánchez. Foto: composición/ captura de Instagram

Madre de Juan Víctor arremete contra Andrea San Martín

Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, se sumó al reclamo de su hijo. Al respecto, escribió en Instagram: “Papi no puede recibir fotos ni postear, pero mami me tiene todos los días frente a su cámara. Tengo 3 años y desconozco que más de un millón de personas me ven hasta cuando me baño”.