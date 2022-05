Gino Tassara confirma su salida de Canal N tras finalizar rodaje de “Reinas sin corona”

Enfocado en nuevos retos. El periodista y cineasta Gino Tassara sorprendió a sus seguidores en redes sociales cuando confirmó su salida de la conducción del prime time del canal de noticias en Canal N, espacio que compartía junto con Katya Cruz. Ahora está enfocado en su nueva película “Reinas sin corona”.

Mediante un extenso mensaje, Gino Tassara cuenta cómo se siente con esta noticia. “Hoy se cierra una etapa importante para mí. Hace 9 años regresé a mi país luego de estudiar fuera. A los pocos meses ingresé a América TV y Canal N. Pude aprender de los mejores productores y jefes que ha tenido y tiene el Perú” .

En esa misma línea, expresó su orgullo por haber formado parte de relevantes programas periodísticos. “He estado en casi todos los programas periodísticos de ambos canales, y finalmente la última etapa logré estar conduciendo el noticiero matutino junto a Katya Cruz”.

Dijo no haber tenido ningún problema al tomar esta decisión y que tiene mucho que agradecer. “No hay dramas, no hay problemas, simplemente son momentos donde se cierran etapas (…) Solo me queda decir: ‘Gracias por todo lo aprendido’. Todos somos aves de paso”, indicó.

“Reinas sin corona” tuvo una inversión millonaria

La producción peruana dirigida por Gino Tassara, quién también estuvo a cargo del filme “Utopía, la película”, comenta que el objetivo principal de este proyecto, que aún no tiene fecha de estreno, es crear conciencia y que paren las cifras de feminicidios en el Perú.

Tassara detalla la gran inversión que hubo para que se pueda cumplir este proyecto. “Es una película bastante costosa, hasta este momento ya superó el millón de soles y esto es gracias a la empresa privada, porque nosotros no tenemos nada de los premios del Estado , toda esta realización es gracias a la empresa privada”, sostuvo.

La película "Reinas sin corona" está basada en hechos reales. Foto: prensa/Sinargollas Producciones

¿Quiénes serán las protagonistas de “Reinas sin corona”?

Al igual que producciones como “Utopía, la película” y “Aislados, la serie”, la cinta “Reinas sin corona” narra hechos reales, pues su guion fue inspirado en la obra teatral que tiene el mismo nombre y posee un reconocimiento por parte de la Embajada de Canadá en Perú en 2017.

“He quedado encantado con el talento y el profesionalismo de los actores mexicanos", dijo Gino Tassara. Foto: prensa/ Sinargollas Producciones

Claudio Calmet, Alexandra Graña y Francisca Aronsson serán los actores protagonistas y retratarán los múltiples casos de feminicidios y agresión contra la mujer que se evidencian a diario en Perú.