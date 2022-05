¿Por qué Diego Bertie se divorció de su esposa tras 7 años de matrimonio?

Diego Bertie se encuentra en medio de la polémica luego de que Magaly Medina diera a conocer que emitirá una entrevista exclusiva con el actor de “De vuelta al barrio”, en donde el tema principal fue Jaime Bayly, personaje con quien fue vinculado románticamente en el pasado.

Si bien el actor prefiere mantener sus relaciones y en privado, se sabe que estuvo casado con la psicóloga Viviana Monge y que fruto de su romance tuvieron una hija. En esta nota, te contamos detalles sobre su relación y por qué llegó a su final.

Historia de amor de Diego Bertie y Viviana Monge

Se conocieron en el conocido balneario de Ancón. Viviana Monge fue a ver la obra teatral “Bodas de sangre”, donde trabajaba Diego Bertie; y con el pasar del tiempo nació el amor, al punto que el 8 de mayo de 1997 unieron sus vidas en matrimonio.

“No tengo muchos trapitos que sacar, y si los hay, son míos. No me gusta exhibirlos”, dijo en una entrevista. En 1995, sorprendió a la prensa cuando reveló el nacimiento de su única hija, Aíssa. Todo parecía ir bien en su relación hasta que, en 2004, se divorció; y hasta el día de hoy se desconocen los motivos. El actor expresó sus deseos de no volver a casarse.

Diego Bertie y Viviana Monge en su día de bodas. Foto: difusión

Diego Bertie hablará sobre Jaime Bayly

Ambos personajes comenzaron a ser relacionados cuando el escritor y periodista Jaime Bayly deslizara en su libro “No se lo digas a nadie” que mantuvo un apasionado romance con un galán de telenovelas. Por su parte, Diego Bertie solo atinó a señalar que el popular ‘Niño terrible’ fue parte de su pasado.

“No cuento mis intimidades en la televisión. Será estilo de él. Que hable lo que le da la gana. No somos amigos. Hace mucho que no lo veo y no tengo ganas de verlo tampoco” , precisó al dominical “Panorama”.

Indicó que en algún momento fueron amigos, pero que dejaron de frecuentarse. Sin embargo, nuevas pistas salieron a la luz con una columna de opinión de Jaime Bayly en 2007, donde daba más detalles sobre ese romance fugar, por el que seguidores y la prensa consideraban que el actor podría ser esa persona.

“El escritor escribe del hombre al que amó, el actor. Cambia los nombres, lo presenta como una novela; pero cuando el libro es publicado, mucha gente en su país reconoce al actor y al escritor (...). El actor se siente traicionado. Todos saben o sospechan que fueron amantes. El escritor aclara que el libro es ficción, pero nadie le cree . El escritor se casa y tiene hijos. El actor se divorcia y reconoce que le gustan los hombres. El actor se divorcia y no reconoce que le gustan los hombres”, dijo.

Luego desliza en otro fragmento que se referiría a Diego Bertie. “El escritor enciende la televisión y ve al actor cantando en una publicidad de detergentes”, precisa. En aquel tiempo, el actor y músico protagonizó un spot publicitario de una conocida marca de desinfectantes.