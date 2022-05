Zully Pinchi tilda de ‘misoginia’ al supuesto vínculo con Martín Vizcarra: “Apedrean a la mujer”

Zully Pinchi continua siendo el foco de atención tras los polémicos chats con Martín Vizcarra en los que se deja entrever un posible affaire de ambos. Este viernes 27 de mayo, La República tuvo una entrevista con la abogada y ella no dudó en responder al ser consultada sobre el expresidente.

Zully Pinchi afirma que son actos “de misoginia”

“Ya es tiempo de que cambie esta conducta misógina y machista de lapidar a la mujer y aplaudir al hombre ante cualquier cosa. Hay igualdad ante la ley y no debemos involucionar, sino evolucionar. No estamos en aquel versículo de la Biblia donde apedrean a la mujer y donde todo el mundo dice: ‘Nadie tiene ningún pecado, vamos a tirar piedras y piedras’”, dijo al inicio la expostulante al Congreso.

La abogada considera que la quieren fuera de la política

Asimismo, Zully Pinchi considera que en este ámbito debe permanecer fuerte porque intentarán lo necesario para retirarla: “Cuando entras en política, eres mujer y no estás involucrada en corrupción, van a hacer lo que sea para expectorar. Eso lo tengo claro. El que decide pasar la línea y entrar en política tiene que estar preparado para estas cosas. La política no es lugar para los débiles. Hay que seguir fuerte y hay que seguir trabajando para que estos escenarios de misoginia, de maltrato a la mujer, de señalamiento no vuelvan a pasar”.

Zully Pinchi considera que no la quieren dentro de la política. Foto: composición/ Canal N/ GLR

Zully Pinchi acepta cercanía con Martín Vizcarra

Finalmente, la reportera insistió cuestionando a Pinchi sobre la amistad con Martín Vizcarra y ella respondió: “Todos tuvimos una cercanía con los candidatos al Congreso. Yo no excluyo a nadie ni tengo particularidades. Cada uno de los candidatos tuvo el tiempo para hacer confraternidad y camaradería con los otros compañeros. Aquí no hay beneficios ni exclusividades”.