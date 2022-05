Rosángela Espinoza responde sobre el ‘Pato’ y Luciana: “Hay personas que les fastidia verlos”

Rosángela Espinoza es allegada a Patricio Parodi y Luciana Fuster por pertenecer a “Esto es guerra”. Por tanto, es testigo del cariño que ambos se tienen detrás de cámaras. La popular ‘Chica selfie’ estuvo presente en el set de “América espectáculos” para comentar sobre las últimas noticias de la farándula. En ese sentido, sorprendió a los televidentes al comentar sobre sus compañeros del reality y Flavia Laos.

Como se recuerda, Patricio Parodi, Luciana Fuster y Flavia Laos asistieron al concierto “Reyes del flow 2022″ y este encuentro volvió a generar especulaciones en redes sociales. Ante las diferentes opiniones, Rosángela Espinoza dio a conocer un detalle sobre este supuesto triángulo amoroso.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza?

La modelo estuvo junto a Ximena Dávila opinando sobre los personajes de la farándula local. Ante el tema de Luciana Fuster y Patricio Parodi, Rosángela Espinoza comentó que “hacen muy bonita pareja”. En esa línea, la periodista agregó lo siguiente: “Yo creo que el fantasma de Flavia está ahí detrás y no lo deja”.

“Si te contara lo que me han dicho en ese concierto (...) Eso no me han dicho (si hubo tensión), me han dicho otra cosa. Es algo que obviamente no puedo (decir) porque van a saltar terceras personas. Es fuerte, es muy delicado, olvídate”, dijo la ‘Chica selfie’.

“Luciana y ‘Pato’ felices de la vida, ellos estaban bien, en pareja, amándose, pero hay otras personas que les fastidia eso. No pueden ver eso”, expresó. “Pero si es verdad entonces, que el fantasma de Flavia sigue ahí (...)”, sugirió su compañera en conducción.

Flavia Laos coincidió con Patricio Parodi y Luciana Fuster en concierto. Foto: captura/Willax

Austin y Flavia no habrían formalizado

Según Rosángela Espinoza, Austin Palao negó estar en una relación con Flavia Laos. “(Flavia y Austin) hacen linda pareja, pero al ‘bonito’ lo he visto relajado, no me ha dicho nada. Me ha dicho más bien que todavía no, que está soltero, que no ha oficializado nada. Se están conociendo”, contó.