Ethel Pozo afirma que el ‘Gato’ Cuba sigue amando a Melissa Paredes: “Han estado años juntos”

Todo indica que Ethel Pozo quiere ser ‘pinky’ de Melissa Paredes y marca distancia de Rodrigo Cuba. Tras haber recibido en su programa a la modelo para que cuente su versión de los hechos sobre la polémica discusión que mantiene con el futbolista, la hija de Gisela Valcárcel afirmó que el ‘Gato’ habla de su expareja porque aún siente algo por ella.

Ethel sobre Rodrigo Cuba: “Él sufre porque la sigue amando”

Ethel Pozo ya no opina con cautela con respecto a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. La conductora de “América Hoy” fue directa al afirmar que, según su percepción, el integrante de Sport Boys sigue criticando a la madre de su hija porque la extraña y no le da importancia a su pareja actual, Ale Venturo:

“Lo que me dijo, luego del ampay, es que ellos iban a ser amigos. Sin tener absolutamente nada como pareja, hasta diciembre, porque él se iba a Trujillo el próximo año (2022). Yo siento, y es mi opinión, que él sufre porque la sigue amando. Es mi opinión como mujer, porque sino no seguiría escribiendo: ‘Tú hiciste eso’. Yo siento hasta que fuera un hombre soltero, y que habla como si su pareja no existiera, porque tiene una actual pareja”

La presentadora terminó su mensaje afirmando que solo la expareja sabe realmente por qué no pueden llegar a un acuerdo de paz: “Es importante que ambos pasen la página. El dolor que sufrieron o que sufrió más Rodrigo, no lo sé. (...) Ellos son los que más se conocen, han estado años juntos”.

¿Ethel Pozo ya no quiere ser amiga del ‘Gato’ Cuba?

Luego de revelar que Rodrigo Cuba dejó de comunicarse con ella tras entrevista con Melissa Paredes, Ethel Pozo afirmó que no desea tener más amistades en la televisión si se trata de personas que no quieren escuchar sus críticas.

“Ya no me interesa tener amistades, porque, si no respetan mi trabajo, ya no me escriban, ya no me llamen, ya no me busquen, como dice Brunella. Olvídense de mí todos los que quieren que les dé la razón, porque no le voy a dar la razón si no concuerdo con lo que están haciendo”, señaló.