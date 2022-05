Rodrigo Cuba ya se alista para celebrar el Día del Padre al lado de su hija. Dejando atrás el escándalo con Melissa Paredes sobre qué tipo de relación llevar tras el ampay, el jugador del Sport Boys reapareció con su niña en una tierna sesión de fotos.

A través de sus redes sociales, mostró cómo se llevó a cabo la rueda de imágenes por motivo de esta festividad. Según se puede apreciar, en las instantáneas también aparece la abuela de la pequeña.

Rodrigo Cuba espera pasar más tiempo de calidad con su hija Mía. Foto: composición Rodrigo Cuba/Instagram

Esto se da en medio del conflicto con su expareja, quien solicitó un cambio en la tenencia compartida. Ambos iniciaron una guerra de dimes y diretes donde se expusieron algunas intimidades suyas.

El video, subido en las stories del futbolistas, está acompañado de una balada y una encuesta preguntando a sus fans qué día recomiendan subir las fotos.

Rodrigo Cuba rechazó trabajos para estar con su hija

En conversación con Magaly Medina, Rodrigo Cuba reveló que le dijo no a ofertas en provincias para no alejarse de su hija. “Yo siempre he buscado lo mejor para la relación y para mi familia. Mis decisiones siempre han ido en pro de eso”, dijo el jugador.

“He tenido la opción de irme varios años a provincia por buenos contratos, pero dije: ‘no, gracias’, con lo que buscaba obviamente el bienestar de mi familia”, agregó.

Hija de Rodrigo Cuba le pidió estar más tiempo con él

En otro momento de la charla, Rodrigo Cuba contó una incidencia con su pequeña. Recordó que ella le pidió quedarse más tiempo con él.

“En el periodo de esos seis meses (para que su pequeña se adapte al cambio), mi hija era tan feliz acá (en su casa) que pedía quedarse más días. En ese tiempo ha sido tanta su insistencia que su mamá (Melissa Paredes) ha cedido en algunas ocasiones”, contó.