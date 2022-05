El famoso noviazgo de Paolo Guerrero y Alondra García Miró era considerado, hasta hace poco, uno de los más queridos en la farándula peruana. Sin embargo, se vienen propagando algunos rumores que indican su separación. Las últimas imágenes lanzadas por “Amor y fuego” podrían confirmar lo que se ha estado diciendo sobre el futbolista y la modelo.

¿Paolo y Alondra coincidieron en Lima pero no estuvieron juntos?

De acuerdo con las imágenes lanzadas por “Amor y fuego”, Paolo Guerrero llegó a Lima únicamente para unirse a los entrenamientos junto a la selección nacional, dejando de lado a su novia Alondra García Miró. Por su parte, ella se encuentra en una muy exitosa etapa de su carrera como modelo. La ex chica reality sigue participando en campañas para distintas marcas nacionales.

Con respecto al futbolista, se registraron sus salidas por unos días y no se le vio en ninguna ocasión junto a su pareja. Hasta el momento, el deportista fue grabado en un almuerzo con sus amistades y realizando compras, aparte de entrenar. Ambas celebridades se muestran juntos a sus círculos cercanos pero no hay pruebas de que ambos se sigan viendo.

‘Peluchín’ sobre supuesta ruptura de Paolo y Alondra: “Es una pelea o crisis”

Previamente, Alondra García Miró declaró que quería volver a la actuación, oficio del que se rumora no era del agrado de Paolo Guerrero. Ante esto, Rodrigo González había dicho que, si bien no habría terminado, era probable que ambos se hayan alejado.

“Siempre lo primero que hacen es dejarse de seguir y, como saben que eso va a disparar las alarmas, puede que se hayan contenido para no hacer mucha bulla sobre el caso. Quizás porque no es una terminada, sino una pelea o una temporada de desgaste o de crisis, y no han tomado aún una decisión”, sugirió.

Alondra y Paolo habían discutido en público

A inicios de este año, las cámaras de “Amor y fuego” habían registrado el momento exacto en el que Alondra García Miró y Paolo Guerrero habían peleado en un lugar público. Al parecer, este desacuerdo empezó porque la modelo no estaba cómoda con la cantidad de alcohol que estaba bebiendo el futbolista.

Todo indica que ambos olvidaron que estaban acompañados en un restaurante, ya que se ve cómo la pareja persiste en la llamada de atención y alzan la voz.