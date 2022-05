Hermano de Rodrigo Cuba defiende al ‘Gato’ tras presunto ampay: “No existe”

Lo apoya. Luego de que la madre de Melissa Paredes apareciera en televisión nacional para respaldar a su hija y deslizar que su exyerno Rodrigo Cuba habría tenido un ampay con otra mujer mientras seguía casado con la actriz, los familiares del popular ‘Gato’ salieron al frente a desmentir tal afirmación.

En esta oportunidad, fue Jorge Alonso Cuba, hermano del futbolista, quien tomó con humor lo dicho por la madre de la modelo y utilizó sus redes sociales para referirse al tema.

¿Qué dijo el hermano del ‘Gato’ Cuba?

Jorge Alonso Cuba, quien es periodista deportivo y además es el padrino de la hija que tuvo el ‘Gato’ con Melissa Paredes, retwitteó la información publicada en un portal de noticias. El mensaje decía lo siguiente. “Mamá de Melissa Paredes acusa al ‘Gato’ Cuba de infiel: “Que no haya salido su ampay es diferente” , reza el tuit.

En esa línea, el hermano del deportista respondió y atinó a decir “no existe dicho ampay” , junto a un emoji alegre.

El hermano del 'Gato' Cuba desmintió que exista un ampay con otra mujer. Foto: captura de Twitter

Ethel se pronuncia sobre la supuesta infidelidad de Rodrigo Cuba