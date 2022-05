Melissa Paredes ha sido cuestionada por los canales de espectáculos debido a que su abogado, Wilmer Eduardo Arica, es el mismo que defiende a Andrea San Martín por la tenencia de su hija en contra de Juan Víctor. Ante esta revelación, el mencionado empresario tuvo una entrevista con “Amor y fuego” para cuestionar las acciones de esta defensa frente al juzgado.

Como se recuerda, Juan Víctor y Andrea San Martín también estuvieron en el foco de los medios de comunicación tras la denuncia por maltrato infantil en contra de la modelo y por los problemas que tuvo su expareja para ver visitar a su visita.

¿Qué dijo Juan Víctor?

Durante una breve entrevista con el programa de espectáculos “Amor y fuego”, Juan Víctor dio a conocer cómo habría iniciado el contacto entre Melissa Paredes y Wilmer Eduardo Arica, mas no mostró pruebas de esta afirmación.

“Me llegaron unas conversaciones tomadas al celular de él (abogado de Andrea San Martín). No sé si habrá sido él, pero me llegaron unos chats dónde (Melissa Paredes) le habla a este señor y le dice que le pasaron el contacto para que vea su caso porque no confía en su abogada. Él le menciona que es una burla la propuesta de conciliación que le está presentado el papá de su hija (Rodrigo Cuba). Son conversaciones que tampoco podría exponer, pero me han llegado muchas cosas”, comentó.

Juan Víctor cuestiona a las instituciones

“¿El Ministerio Público cómo permite eso? ¿El Colegio de Abogados cómo permite eso? Medicina legal, ¿cómo permiten que los engañen de esa manera? Juez letrado, ¿cómo permiten que les presenten una demanda de alimentos sin un régimen de visitas? Hay muchas irregularidades”, fueron las palabras de Juan Víctor.