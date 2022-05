Luego de filtrarse nuevos chats de Melissa Paredes con Rodrigo Cuba donde se muestra que la modelo intentaba recuperar su matrimonio tras ser ampayada con Anthony Aranda en un gimnasio, Magaly Medina mandó un contundente mensaje para la también actriz, ya que fue desmentida públicamente una vez más.

¿Qué dijo Magaly Medina?

La conocida ‘Urraca’ fue enfática al referirse a la influencer y señaló que su arma de defensa es continuar con el discurso de ‘Ya estaba separada cuando ocurrió el ampay’. Pese a ello, la conductora afirmó que no cree en la versión de Paredes y que no dejará que siga engañando al público.

“ El lloriqueo para ella es su forma más fácil de victimización. Es su forma más fácil de manipular a la audiencia, al público para que le crea, pero no le podemos creer. La que actúa mal y la que tiene mala decisión es ella”, comentó.

Indicó también que la expresentadora ya no debería seguir apareciendo frente a cámaras, ya que cada día cambia de versión.

“No te hagas la enojada u ofendida… porque una vez más las mentiras que dices se caen como castillo de naipes. Melissa ya debería dejar de llorar en cámaras, debería memorizarse un solo guion. Creo que calladita se defiende mejor”, añadió.

¿Qué dicen los chats de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba?

En la última edición de “Magaly TV, la firme”, la conductora mostró las nuevas conversaciones que han salido a la luz entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, pocos días después de que ella fuera captada besándose con Anthony Aranda.