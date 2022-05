Magaly Medina a Jean Pierre Puppi por denuncia de agresión: “No te hagas la víctima”

Jean Pierre Puppi, el cantante de la orquesta You Salsa, fue acusado por violencia de género por su expareja Dayanna Lavado. El intérprete se comunicó con el programa de Magaly Medina para dar sus descargos en torno a la grave denuncia, pero sus justificaciones enojaron a la conductora.

La figura de televisión perdió los papeles al escuchar las justificaciones del salsero y no dudó en pedirle que no se haga la víctima. Esto, cuando había reconocido que sí agredió a la madre de sus hijos.

¿Qué dijo Magaly Medina a Jean Pierre Puppi?

Magaly Medina no soportó que Jean Pierre Puppi sugiriera que su expareja habría generado dicha situación para dañar su imagen. “Ella habla mal de mí a todo el mundo, se burla de mí”, expuso el artista.

“Ella no podía salir a ningún lado y vivía en la casa de tu abuelita. Ella tiene que alejarse de ti. ¿Sabes qué? No te hagas la víctima. Te estás haciendo la víctima, a ti no te veo golpeado, te estás justificando porque sabes que esto es grave. Alguien te está acusando de ser un agresor”, expresó la conductora de “Magaly TV, la firme”.

Jean Pierre Puppi reconoce agresión

A pesar de negarlo ante cámaras en un primer momento, luego Jean Pierre Puppi aceptó haberle dado “un manazo” a Dayanna Lavado, lo que también configura como una grave agresión.

“Le metí un manazo. (...) Si hubiera tenido las intenciones de meterle un puñete, hubiera sido peor”, fueron sus palabras. El abogado de la denunciante no dudó en aclarar: “Acaba de aclarar que sí la ha golpeado. Sea como sea, hizo un forcejeo y la golpeó. El delito está demostrado”.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).