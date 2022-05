Juliana Oxenford y Mario Hart protagonizaron un tenso momento el último 26 de mayo. El influencer criticó las opiniones de la periodista sobre el Gobierno de Pedro Castillo en Twitter, lo cual generó su molestia y provocó una fuerte respuesta.

El ex chico reality la ofendió diciéndole “bebita fiu fiu”, y ella no dudó en responderle.

Juliana Oxenford encara a Mario Hart por llamarla “bebita fiu fiu”. Foto: captura Twitter.

Juliana Oxenford arremete contra Mario Hart

Juliana Oxenford no dudó en recordarle a Mario Hart su paso por “Combate” y “Esto es guerra”, poniendo en duda su conocimiento sobre la política y la realidad del país.

“¿Este Mario Hart no es el que hacía vasitos en el programa de la competencia? ‘Bebita fiu fiu’ me pone y adjunta el tuit de un sujeto. Asegura: ‘Juliana dice que saldría a marchar si Cerrón se reúne con Castillo’. Voy a ver en qué momento lo dije, si se juntan como Gobierno y empiezan a ser más evidentes, posiblemente sí”, explicó la conductora de ATV.

En ese sentido, no pudo evitar enviar una fuerte respuesta al ex chico reality: “¿Y tú qué te metes? No entiendo. Ve a armar tus vasitos, oye, qué te metes conmigo . No sé ni por qué te respondo, ¿qué sabe de política este señor? ¿A mí me vas a decir ‘bebita fiu fiu’? Qué te habrás creído”.

Juliana Oxenford desaprueba el comportamiento de María del Carmen Alva

A mediados de mayo, Juliana Oxenford se pronunció en contra de la actitud de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ante el plantón de periodistas que pedían entrar al hemiciclo.

“Ahora sí se merece que le pongan la chapa de ‘Malcricarmen’ por ponerse grosera y ser abusiva. (...) Este es el derecho de los periodistas de informar”, expresó en su programa “Al estilo Juliana”.