¿Alejandra Baigorria se casará con Said Palao? Esto fue lo que dijo la ex chica reality

Alejandra Baigorria y Said Palao son una de las parejas más conocidas en la farándula local. La ‘Rubia de Gamarra’ y el ‘Samurai’ de “Esto es guerra” son el centro de atención luego de que surgieran algunos rumores de su posible boda para este año. La ex chica reality no dudó en aclarar cómo se encuentra su noviazgo actualmente y qué planes tienen como pareja.

Alejandra sobre Said: “Estamos en proceso de crecimiento”

Alejandra Baigorria le dijo a “América espectáculos” qué está pasando con Said Palao y si se casarían. Según la empresaria, todavía no es momento para que ambos lleguen al altar. No obstante, tienen varios planes como pareja.

“No, para nada. Si tuviera mi anillo estaría mostrándolo por todos lados. Nada que ver. Por ahora estamos bien, estamos en proceso de crecimiento. Este año hay miles de proyectos. Este año, él va a viajar por judo a los Bolivarianos. Yo estoy por ahí con varias sorpresas que van a ir viendo”, afirmó.

Más adelante, Alejandra reveló que una de las metas que tienen en conjunto es llevar a la hija del deportista en un viaje al extranjero. Asimismo, contó que su relación con la menor es bastante cercana: “Es súper tranquila, es una niña que se porta muy bien. Con Said, siempre se llevan bien. Nos reímos juntos”.

Alejandra Baigorria sobre Melissa y el ‘Gato’: “Están actuando mal”

Asimismo, Alejandra Baigorria habló de la pelea entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Para la exintegrante de “Combate”, la modelo y el futbolista deberían priorizar la tranquilidad de su menor hija, que verá todas las acusaciones entre ambos más adelante.