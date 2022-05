Ale venturo no estaba segura de empezar una relación con Rodrigo Cuba: “Me dio bastante miedo”

Rodrigo Cuba y Alexandra Venturo se sinceraron frente a las cámaras de Magaly Medina y hablaron extensamente de cómo inició su relación luego del ampay protagonizado por Melissa Paredes y Anthony Aranda. Lo que llamó la atención fue que la empresaria dijo que tenía miedo de salir con el futbolista.

En la última edición del programa “Magaly TV, la firme”, la pareja abrió su corazón y ambos respondieron sin problema a todas las preguntas de la popular ‘Urraca’.

¿Qué dijo Ale Venturo?

La amiga de Natalie Vértiz fue consultada por la presentador sobre si existió algún temor por parte de ella cuando empezó a salir con el ‘Gato’ Cuba. Ante esta consulta, la también cocinera confesó que le daba miedo ser ampayada por algún programa de espectáculos.

“Sí, me dio bastante miedo, él me decía: ‘Yo te voy a cuidar, no va a pasar nada’. En el momento pensé que iba a ser peor, pero no. De hecho, el día que estábamos acá (casa del ‘Gato’) estábamos volteando a todo lado a ver si había alguien”, expresó.

El primer beso de Rodrigo Cuba y Ale Venturo

Continuando con la plática, el jugador del Sport Boys recordó con emoción el primer beso que se dieron. Aunque quisieron mantener algunos detalles en privado, revelaron que esto sucedió la primera vez que se vieron en persona.