¿Quién es Ale Venturo, la novia empresaria de Rodrigo ‘Gato’ Cuba?

Le robó el corazón. Luego de la infidelidad que Rodrigo Cuba dijo vivir en su matrimonio con Melissa Paredes, el futbolista ha vuelto a abrir su corazón al amor con la joven empresaria culinaria Alexandra Venturo. A continuación, te contamos todo sobre ella.

El romance con la influencer inició en medio del escándalo que el ‘Gato’ Cuba estaba viviendo cuando ampayaron a su aún esposa en ese momento, Melissa Paredes, con su bailarín de “El gran show”, Anthony Aranda.

PUEDES VER: Rodrigo Cuba cuenta porqué nunca encaró a Anthony Aranda tras ampay con Melissa Paredes

¿Cómo inició el romance de Rodrigo Cuba y Ale Venturo?

Luego del divorcio, se empezó a especular que Rodrigo tenía un romance con Ale, debido a sus interacciones en redes sociales y también por las cortas vacaciones que tomaron juntos fuera de Lima. Sin embargo, fue un mensaje del ‘Gato’ lo que terminó confirmando la relación. “Me encantas” , escribió el futbolista de Sport Boys en una de las publicaciones de la emprendedora, en el cual adjuntó emojis de corazones.

Rodrigo Cuba deja románticos mensajes a Ale Venturo. Foto: AleVenturo/Instagram

Ambos no han dudado en mostrarse cariñosos juntos ni en compartir tiempo con sus pequeñas hijas. Además, plasman todo su romanticismo en las redes sociales, en las que suelen dejarse tiernos mensajes y publicar fotos juntos.

¿Quién es Ale Venturo?

Alexandra Venturo, más conocida como Ale Venturo, es una joven emprendedora con un negocio de comida saludable llamado La Nevera Fit. En la cuenta oficial de Instagram de la empresa, ella se describe como “pastelera y cocinera”.

Sumado a ello, nunca ha estado muy alejada de la farándula, debido a que sus mejores amigas son Natalie Vértiz y su hermana Mariana. Ella reveló en una entrevista que conoce a la ex reina de belleza desde que tenían 5 años.

El vínculo que mantiene con las hermanas Vértiz es tan fuerte que, durante el embarazo de Ale, sus amigas se mostraron a su lado, emocionadas de ayudarla en esa etapa. La empresaria tiene una pequeña hija de 2 años.

¿Quién fue el exnovio de Ale Venturo?

Alexandra Venturo estuvo además vinculada al mundo del espectáculo debido a su romance con Ernesto Jiménez, por el año 2017 . La relación con el ex chico reality inició poco después de que él culminara su amorío con Alejandra Baigorria.

Ale Venturo y su denuncia al padre de su hija por violencia física

Ale Venturo demandó a Marco León Zapatel, el progenitor de su pequeña, por violencia psicológica, debido a la conducta agresiva que mostró durante la conciliación por manutención. Es importante recordar que la empresaria tiene la tenencia de su niña y que su padre la ve los fines de semana. Pese a esto, en uno de sus últimos encuentros legales, las cosas se terminaron desbordando por parte de Zapatel.

“El denunciado se ofuscó porque no se encontraba conforme con la conciliación a favor de su menor hija, y mostró una conducta muy agresiva contra su persona, al tirar un puñete en la mesa de conciliación, arrojar sus lentes, jalarse el polo de forma desesperada y queriendo irse de manera agresiva a la calle”, se lee en la denuncia.

Además, la cocinera recibió las medidas de protección que solicitó contra su expareja. Esto significa que no se puede acercar a ella, no le puede hablar, no puede retirar a su hija y debe de acudir a una terapia psicológica. De acuerdo a la influencer, Marco no cumpliría con la manutención acordada. “ Cuando no se hace lo que él quiere, me insulta, humilla, me trata mal, incluso frente a nuestra hija” , dice.

Ale Venturo reveló padecer maltratos psicológicos de parte del padre de su hija. Foto: Composición/ AmorYFuegoCaptura

¿Natalie Vértiz dio su visto bueno a la relación de Ale Venturo y Rodrigo Cuba?

La conductora de televisión Natalie Vértiz aseguró que ella no había sido la que presentó a Ale con Rodrigo, como se había venido especulando en un inicio. “Un aviso público, yo no he presentado a estos seres humanos, parece que el destino los ha unido, no sé, por redes sociales”, declaró la influencer.

Pese a esto, no dejó de tirarle flores a su mejor amiga, y resaltó la calidad de persona que es, y cómo ha logrado sacar su negocio adelante. “Lo único que puedo decir sobre mi amiga es que es una chica linda, no solamente en lo físico, sino que es una mamá súper trabajadora, emprendedora y me consta que es una súper persona”, acotó Vértiz.

Además, se mostró en contra de todas las críticas que decían que Ale y Rodrigo habían iniciado su romance muy pronto, luego del escandaloso divorcio del ‘Gato’. “ No hay un tiempo prudente, también sabemos cómo ha terminado la anterior relación. Yo creo que no hay un tiempo... si una relación se termina, ya puedes volver a enamorarte ”, dijo en una entrevista con su esposo Yaco Eskenazi, quien se mostró en desacuerdo con lo dicho por la modelo.

Mamá de Melissa Paredes contradice a Ale Venturo: “A mi hija nunca le gustó que le hablen del Miss Perú”

Doña Celia, madre de Melissa Paredes, refutó el comentario de Ale Venturo, quien afirmó que la actriz menospreciaba a Rodrigo Cuba y se jactaba de ser reina de belleza.