La vida de Olinda Castañeda cambió tras su conversión al cristianismo, según sus propias declaraciones. La modelo se alejó de las polémicas y encaminó su fe hacia Cristo. Otros personajes de la farándula le siguieron sus pasos, como es el caso de Katy Jara.

En una reciente entrevista, la empresaria se refirió a la cantante, quien a inicios de mayo anunció su cambio de religión. La felicitó por la decisión que tomó y dijo estar contenta por ello.

“No es mi amiga, pero estoy feliz porque ya es mi hermana en Cristo ”, dijo la joven. “Ojalá podamos establecer algún contacto e invitarla para que nos visite pronto”, agregó respecto a su búsqueda por un templo de congregación.

Katy Jara se convirtió en cristiana. Foto: Instagram

Aprovechó en referirse a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes se encuentran en boca de todos por las acusaciones lanzadas en televisión.

“Espero que arreglen sus temas en privado. Nada más, no deseo que malinterpreten mis palabras y se generen dimes y diretes. Estoy en otra onda”, agregó a El Popular.

Invita a artistas a seguir el “buen camino”

La modelo se mostró feliz por haber encontrado un sentido a su vida. “Solo nuestro padre mejorará al mundo, espero que muchos lo sigan, tengo la confianza que más artistas se sumarán al ejército del Señor”, expresó.

En ese sentido, se dirigió a artistas y personas de todo el mundo que sigan la palabra de Dios. “Nosotros enfrentamos cosas fuertes, pero es para demostrar nuestra fe”, resaltó.

Olinda Castañeda afirma que “Dios permitió que eso pasara para poder estar donde está ahora”. Foto: captura/ATV

Olinda Castañeda inaugura empresa

Olinda Castañeda abrirá su negocio de herramientas inteligentes para el hogar. Según comentó, está dirigida a casas y oficinas.

“Es del rubro de implementar casas y oficinas inteligentes. Para interactuar con el lugar donde vives. Por ejemplo, responde a comandos de voz, encendidos de luces, entre otras cosas”, explicó en la charla.

Así es la nueva vida de Olinda Castañeda

Olinda Castañeda anunció públicamente su conversión al cristianismo a inicios de marzo del 2022. En entrevista con “Magaly TV, la firme”, contó cómo lleva su nueva vida.

“El ser cristiano no es que vas a estar bien todo el tiempo. Tentaciones van a haber siempre, pero uno tiene que estar preparado para no caer. El tomar, el salir a discotecas, el vivir una vida loca, el no casarme y convivir, todos esos son pecados ante los ojos de Dios”, dijo.