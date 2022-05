Melissa Paredes y la vez que fue obligada a renunciar al Miss Mundo

La reina sin corona. Melissa Paredes está en el ojo de la tormenta luego de su polémico divorcio con Rodrigo Cuba. Sin embargo, esta no es la primera vez que la ex chica reality se ve envuelta en un escándalo.

Paredes saltó a la fama cuando fue coronada como la Miss Perú Mundo 2013. Pese a esto, nunca llegaría a vivir su reinado, debido a la filtración de unas fotos suyas modelando lencerías y disfraces como conejita de Playboy, entre otros.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre sus polémicas fotos?

Luego de que las sugerentes instantáneas se hicieran públicas, la modelo se defendió diciendo que eran imágenes privadas y sacadas de contexto. Según su versión, fueron tomadas para el negocio de una amiga que se dedicaba a fabricar lencería.

¿Qué dijeron las otras ex miss Perú sobre el escándalo de las fotos de Melissa Paredes?

Otras anteriores reinas de belleza se mostraron en contra de las fotografías de la modelo y exigieron su salida del certamen. “La dueña del Miss Mundo es mucho más conservadora, no es como el Miss Universo que es más top model (...)”, declaró Silvia Cornejo.

Melissa Paredes con su corona del Miss Perú Mundo 2013. Foto: Melissa Paredes/Instagram

Siguiendo esa línea, Maju Mantilla, Miss Mundo 2004, acotó que las fotos ‘sexys’ no son bien vistas por el concurso. “La organización es muy reservada”, explicó.

Jessica Newton se mostró en contra de fotos de Melissa Paredes

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, se sinceró en “El valor de la verdad” del año 2019 y declaró que Melissa Paredes no podía representar al Perú debido a esas fotos. “Yo no tengo problema con las personas, soy objetiva. Pero si tú te tomas fotos con una colita de conejo, Miss Mundo no te va a aceptar, así de claro ”, sentenció Newton.

Elba Fahsbender fue quien asumió el reinado tras la renuncia de Melissa Pared en el 2012. Foto: composición/GLRP

Además, hizo hincapié en que ella no estaba a cargo de la organización del certamen en ese tiempo, pero de todos modos creía que debía dejar la corona por el escándalo. “No la conozco. La he visto por la televisión, sé quién es por la televisión (...) Ella sale ganadora, pero luego salen fotos de ella con traje de presidiaria, orejitas de conejo y no puede ser así, una candidata no puede salir así (…) Yo di mi opinión diciendo que esa chica no puede ir al Miss Universo”, dijo en ese entonces.

¿Por qué Melissa Paredes renunció a la corona de Miss Mundo?

Luego de todo el escándalo mediático, Melissa Paredes anunció el fin de su reinado en julio del 2013, y entregó su corona a Elba Fahsbender, Miss Piura. Ella representó al país en el Miss Mundo 2013, pero no logró ganar.

“Yo no soy vedette ni bailarina (…) Hoy, Melissa Paredes renuncia a su corona. Me lastima a mí, lastima a mi familia, no hay que tener una corona para ser alguien y lo voy a demostrar. Mi familia está muy afectada por todo esto, eso es lo que más me duele, yo siempre he sacado adelante a mi familia, estoy con ellos y la verdad ellos son los más afectados, por mí, por ellos, yo renuncio a mi corona”, declaró Paredes.

Elba Fashbender: ¿quién es la modelo que se quedó con la corona de Melissa Paredes en el Miss Mundo 2012?

Elba Mercedes Fahsbender Merino nació el 29 de diciembre de 1991 en la ciudad de Piura y estudió la carrera de Administración de Empresas en la UDEP. A la edad de 21 años recibió la corona de Miss Perú Mundo tras la renuncia de Melissa Paredes y continuó en los concursos de belleza hasta el 2015.

Melissa Paredes se vio obligada a renunciar a su corona de Miss Perú Mundo 2013. Conoce aquí los detalles. Foto: difusión

Posterior a ello, fue modelo en dos programas televisivos de Latina, el más exitoso y en la que se le volvió a reconocer fue en “Bienvenida la tarde: la competencia”, el cual fue conducido por la exmodelo y presentadora de televisión Laura Huarcayo.

En la actualidad, Elba Fashbender se desempeña como gestora de información y ejecutiva de cuentas en Grupo Tesacom, empresa con representación en Argentina, Chile, Paraguay y Perú a fin de otorgar soluciones integrales de tecnología y conectividad satelital a las diversas regiones.