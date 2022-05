Para nadie es un secreto que Melissa Paredes se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos del espectáculo nacional y no solo por su reciente polémica con Rodrigo Cuba, sino que desde que saltó a la fama. Como se recuerda, la modelo fue elegida como ganadora del Miss Mundo 2013, pero luego renunciaría a la corona tras la filtración de unas fotos donde se le veía luciendo lencería.

Sin embargo, antes de ello, la hoy conductora mantuvo un romance con Ignacio Baladán, el cual no terminó en buenos términos. La famosa pareja comenzó su relación en el 2012 y logró ingresar al reality “Bienvenida la tarde” de Latina, donde constantemente protagonizaban peleas frente a cámaras.

Melissa Paredes estuvo a punto de casarse con Ignacio Baladán

A pesar de estos enfrentamientos, Melissa Paredes y el chico reality se mostraban muy enamorados cada vez que realizaban una aparición pública. Incluso, a inicios del 2014, la pareja tuvo una peculiar anécdota que podría haber cambiado por completo sus vidas durante un viaja a Punta Cana.

La propia modelo reveló que en el famoso balneario estuvieron a punto de contraer matrimonio en lo que suelen llamar una boda rápida y que normalmente es realizada por famosos. Sin embargo, tanto ella como Ignacio Baladán lo pensaron bien y decidieron no llevarlo a cabo por miedo.

“Estuvimos así como para cometer una locura de amor que muchos artistas internacionales lo hacen. Lo pensamos un poquito y como que nos dio ‘miedito’”, indicó aquella vez para Latina. A su vez, el uruguayo señaló que su entonces novia no contaba la verdad, ya que le habría rechazado la propuesta. “Hay que decir la verdad”, precisó.

Melissa Paredes e Ignacio Baladán terminaron su relación

Luego de casi dos años, Melissa Paredes e Ignacio Baladán culminaron su relación por diferencias en sus personalidades. Sin embargo, la ex-Miss Perú Mundo afirmó estar bastante afectada con el término de su vínculo al comentar que no se lo esperaba.

Melissa paredes e Ignacio Baladán mantuvieron una relación de dos años. Foto: