Laura Spoya opinó sobre la polémica entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: “Yo soy team ‘Gato’ 100%”

¡No se guardó nada! Fiel a su estilo, Laura Spoya compartió con sus seguidores de las redes su punto de vista con respecto a todo lo que viene ocurriendo en la escandalosa pelea entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. La ex reina de belleza, que hace poco sorprendió con una denuncia pública de estafa, se tomó varios minutos para explicar, junto con su madre, a quién apoyan y por qué.

Laura Spoya y su madre defienden a Rodrigo Cuba

En un primer momento, Laura Spoya había subido un breve video con su mamá en el que ambas aparecen mirando el programa de Magaly Medina y se manifiestan sobre las últimas declaraciones de Rodrigo Cuba en relación a su pasado matrimonio con Melissa Paredes. “Yo soy team ‘Gato’ 100%”, dijo la influencer.

Al ver la repercusión de sus palabras, la modelo salió a explicar con más detalle por qué se había animado a dar su opinión al respecto: “Mi mamá y yo subimos una historia sobre el caso del ‘Gato’ y Melissa. Pusimos de qué team éramos y de pronto tengo mi bandeja de mensajes llena de comentarios. Los terceros salen sobrando, pero, al ser pública y tener una hija de tres años, puedo también comentar qué opino”.

Laura Spoya sobre cuidar a una niña: Debemos ser desconfiadas

Laura Spoya también aprovechó su presencia en redes para dejar en claro que no está juzgando a Melissa Paredes en su rol de madre o comparándola con Rodrigo González. “Nadie puede decir quién es mal padre o mala madre, pero, comentando como cualquier persona normal…, soy una persona desconfiada hasta de la sombra, no porque todo el mundo sea malo, pero es mejor desconfiar, pensar mal, que luego lamentar”, aseguró.

No obstante, fue firme al dar su observación sobre cuán importante es tener cuidado y ser bastante atento al momento de presentar a un adulto con una niña: “Al tener una hija chiquita, no podría dejar que ella se apoye en piernas ni que se siente en las piernas de una nueva pareja, amigo de confianza, porque me sentiría incómoda, lo vería mal. Esto no quiere decir que tenga malas intenciones con la niña, pero nadie sabe. Con todas las cosas horrorosas que salen en la televisión, debemos tomar medidas un poco más desconfiadas, más que nada con las niñas”.