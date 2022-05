Melissa Paredes y Rodrigo Cuba siguen en el ojo de la tormenta por declaraciones sobre cómo fue el fin de su relación. En una entrevista brindada por el ‘Gato’ Cuba, este reveló unas fotografías de su pequeña hija durmiendo en las piernas de Anthony Aranda, la nueva pareja de la modelo.

Luego de la ola de críticas hacia Melissa, su mamá, Celia Rodríguez, insistió en que su hija siempre está al pendiente y se quiere tergiversar la foto.

‘Metiche’ le recomienda no opinar nada más

A raíz de las declaraciones de la señora Celia, el popular ‘Metiche’, en conversaciones con El Popular, le recomendó no opinar más. “Las declaraciones de la mamá de Melissa Paredes fueron realmente nefastas, queriendo defender lo indefendible. Hasta un niño de 5 años, con todas las campañas que hay de protección a los niños y adolescentes, y ahora lo que se les explica en las escuelas, los niños saben muy bien que no pueden estar dejándose abrazar, ni acercándose, ni que te regale un caramelito, ni nada”, precisó.

“Entonces, yo pienso que la mamá de Melissa Paredes debió quedarse bien callada y no debió salir a decir nada, defendiendo a la hija por todos lados y dando a entender que Rodrigo Cuba le fue infiel primero a Melissa Paredes”, comentó.

Además, la señora Celia acusó a Rodrigo Cuba de una presunta infidelidad e insistió en que ellos ya estaban separados el día del ampay. Según sus declaraciones en “América hoy”, el ‘Gato’ Cuba fue el primero en sacar los pies del plato. Frente a ello, Kurt le pidió mostrar pruebas de sus acusaciones.

“Que presente las pruebas, porque no sé si Rodrigo Cuba la habrá engañado o no, pero, en cuanto a pruebas que ha mostrado él, ¿qué más que estos mensajes? Después de eso te olvidas de la mentira que dijiste. Ella lo que tendría que hacer es admitir: ‘Sï, yo le saqué la vuelta a Rodrigo’. Nadie la va a fusilar ni poner una pistola; ella está tratando de tapar lo que todo el Perú sabe desde el día uno: que ella le sacó la vuelta”, opinó el conductor del magazine.

‘Metiche’ pide priorizar a la hija de Melissa y Rodrigo

‘Metiche’ comentó que la hija de ambos es la más perjudicada por el enfrentamiento de sus padres. Aunque su abuelo Jorge Cuba afirme que “está bien”, Kurt les pide enfocarse en el bienestar de la menor y velar por su estabilidad emocional.

“Melissa sale a decirlo… Si mi hijo tiene un problema, ¿cómo lo voy a mencionar? Ay, mi hija tiene problemas, pero no voy a dar detalles. Ya lo dijo, ya todo el mundo se enteró. El abuelo niega por la profesora; la abuela dice otra cosa; y al final la única perjudicada es la niña. Aquí está habiendo unos intereses del papá, de la mamá, pero no ven lo de la niña. No creo que esté pasando un buen momento, porque, cuando uno pelea, discute, le llevas ese tipo de cosas y carga a tu hijo, en eso deberían pensar ellos”, finalizó el conductor de “D’mañana”.