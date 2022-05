Luego de que Katy Jara oficializara su separación del programa “Domingos de fiesta”, que condujo por ocho años, —y de la cumbia en general— ahora se luce plena en su nueva vida al haberse convertido al cristianismo evangélico. Recientemente, estrenó su primera canción religiosa “Mi vida cambió”. Esta vez realizará su debut con la banda internacional Miel San Marcos, que logró llenar el icónico estadio Madison Square Garden.

La música no tiene fronteras y, dentro de la comunidad, cristiana existen grandes representantes musicales, como el compositor Jesús Adrián Romero y la banda Miel San Marcos, que juega con ritmos juveniles. Ahora Katy Jara se perfila como una gran exponente nacional de este género.

“Ya estamos preparando más canciones de mi autoría y también de otros hermanos compositores. Solo nos queda dar gracias a Dios por lo maravilloso que está obrando en nuestras vidas”, expresó Katy Jara.

Katy Jara agradecida por el gran recibimiento del público

La cantante se alista para su próxima presentación este 10 de junio en el Parque de la exposición al ser la invitada especial de la agrupación guatemalteca, la cual fue nominada en 2017 a los Premios Grammy Latinos en la categoría Mejor álbum cristiano de música en español.

“Estamos felices y dichosos porque hemos sido convocados por la productora Gosper para ser parte de un concierto de música cristiana de la agrupación Miel San Marcos. No pensábamos que nuestro debut en la música cristiana se daría de esta manera tan especial. Sentimos que el Señor está premiando nuestra fidelidad con este bello regalo y ya casi todo está listo”, dijo.

Reveló que las entradas en Lima ya se agotaron. Asimismo, expresó que fue convocada para también presentarse en el concierto que la banda dará en Lambayeque el 11 de junio.

Katy Jara responde a las críticas

La exconductora de “Domingos de fiesta” toma con humildad los diversos comentarios que salieron tras dar la noticia de enfocarse en Dios y alejarse de la cumbia, espacio donde logró la popularidad al haber formado parte de “Agua bella”.

Katy Jara se lanza como cantante de música cristiana. Foto: capturas YouTube