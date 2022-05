Juliana Oxenford y Beto Ortiz discuten por Twitter luego de la difusión de los presuntos audios de Zamir Villaverde y Bruno Pacheco en ATV. Ayer, 25 de abril, la conductora de “ATV Noticias al estilo Juliana”, presentó las conversaciones provenientes de Willax. Ante ello, Beto Ortiz no dudó en burlarse y sacarle pica.

La periodista argentina ha dejado muy en claro en varias oportunidades que no le gusta el canal de Willax, pero contó las razones de la difusión de los audios. “Ustedes saben que por la hora en que termina el programa y demás no lo pude observar. Además, es un canal que no suelo ver, luego vi el material y dije: ‘Esto es periodístico, eso se debe compartir’. Efectivamente a mí personalmente no me gusta Willax, no voy a decir que todos los periodistas son malos”.

“Hay gente a la que respeto mucho, se nos ha dicho la vela verde porque simplemente no comulgamos con muchos de ahí, sin embargo, cuando eres periodista sabes que hay cosas que tienes que compartir, y no puede ser mezquino y decir Ok”, detalló la conductora del noticiero.

¿Qué dijo Beto Ortiz?

Al controversial periodista le pareció irónico que Juliana rebote los audios de Willax, ya que siempre había recalcado que el canal no era de su agrado. “Hoy ocurrió algo insólito, la periodista que más ha despotricado de Willax, que nos ha tratado pues siempre mirando por encima del hombro, porque su canal lo ven millones y a nosotros no nos ve nadie. Se produjo un hecho de justicia poética, juliana Oxenford se vio obligada a rebotar la primicia de Willax y dedicó su programa al presunto audio de Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, ¡vueltas que da la vida, gringa!”, afirmó en su espacio “Beto a saber”.

Además, criticó el preámbulo que le dio a la noticia, en el cual recalcaba su inconformidad con el contenido del canal. “Mucho Willax Juliana, mucho floro, pon la pepa nomás , aunque así no hayas conseguido tú, no te rasgues las vestiduras, vas a seguir rebotando nuestras primicias, échate a dormir”, puntualizó Ortiz.

Beto Ortiz y Juliana Oxenford discuten en redes sociales. Foto: Twitter

Pelea en redes entre Juliana y Beto

Beto Ortiz a través de su cuenta @PolloFarsantepele siguió burlándose de Juliana Oxenford y le dedicó un tweet sobre la publicación de los audios, a lo que Juliana acotó: “Nunca tanto, @PolloFarsantePe. Solo #Combutters y esperando a que presenten más audios. No generalices. Cuando tengas alguna primicia así, prometo que también te doy el crédito . Mientras tanto...”, escribió la periodista.

Ellos se reclamaron sus posturas durante la última campaña presidencial. “Yo siempre tuve claro de que estaba frente a dos presuntos delincuentes. Me acusas de hacer promoción y tú le cerraste la campaña a Keiko al ritmo de Chin Chin. Fin”, acotó Juliana.