Ethel sobre perder amistades en TV: “Olvídense de mí todos los que quieren que les dé la razón”

¡Se cansó! En la última edición de “América hoy”, Ethel Pozo habló fuerte y claro sobre el vínculo que tiene con algunos personajes de la farándula peruana. De esta forma, la conductora dejó en claro que no le interesa perder amistades y que lo único que ha hecho es dar su opinión.

Todo comenzó el 26 de mayo, cuando Edson Dávila comentó que por culpa del programa ha perdido varios amigos, así que ahora prefiere mantenerse al margen y no dar opiniones frente a cámaras. “Después de esta semana, de todo lo que han dicho y lo que les han dicho, tienen cara de ponerse carita de ángel… Yo no opino porque ya perdí amigos”, señaló.

Ante esto, la hija de Gisela Valcárcel se defendió diciendo que no puede ser ajena a lo que pasa en la farándula nacional. “A veces quisiera ser como tú y no emitir palabra en un tema polémico, pero soy la conductora, tengo que darla. Qué voy a hacer…”, aclaró.

A Ethel Pozo no le interesa perder amigos

La presentadora de televisión se mostró firme y mandó un contundente mensaje a todas las personas que han decidido alejarse de ella por alguna opinión que dio en el pasado. Además, les restó importancia a las críticas y dejó en claro que siempre será una persona parcial.

“Ya no me interesa tener amistades, porque, si no respetan mi trabajo, ya no me escriban, ya no me llamen, ya no me busquen, como dice Brunella. Olvídense de mí todos los que quieren que les dé la razón, porque no le voy a dar la razón si no concuerdo con lo que están haciendo”, manifestó.

Ethel Pozo indignada con Rodrigo Cuba por no contactarla

La conductora de América TV afirmó que el futbolista Rodrigo Cuba dejó de comunicarse con ella y su prometido, Julián Alexander, desde que anunció que haría una entrevista exclusiva a Melissa Paredes.