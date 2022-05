Ethel Pozo se colocará chip rejuvenecedor como Janet Barboza y Magaly Medina

¡Se suma a la lista! Al igual que muchos famosos, Ethel Pozo se colocará el ‘rejuvchip’. La conductora indicó que se sometió a este procedimiento por sus múltiples propiedades beneficiosas para el cuerpo. Como se sabe, cada vez son más personajes de la farándula local que se inclinan por este chip rejuvenecedor, como Magaly Medina y Janet Barboza.

A través de sus redes sociales, la conductora de “América hoy” explicó cómo se animó por esta opción que consiste en una cápsula compuesta por testosterona.

¿Qué dijo Ethel Pozo?

“La semana pasada, en ‘América hoy’, estábamos hablando del ‘rejuvchip’ y de lo bueno que es para algunas mujeres, por sus propiedades para la piel, el ánimo, y muchas cosas; así que me animé a ponérmelo” , sostuvo.

Además, la hija de Gisela Valcárcel contó que, al consultar sobre este tratamiento rejuvenecedor, se dio cuenta de que nunca se había realizado una mamografía, un examen esencial antes de realizarse este procedimiento.

“Hablé con mi ginecólogo y lo primero que me dice es ‘muéstrame tus últimas mamografías’. Yo dije: ‘¿cómo que la última, si nunca me he hecho una?’”, agregó.

Cabe mencionar que otros personajes del medio televisivo también han recurrido a este implante como: Mayra Goñi, Mariella Zanetti, Alejandra Baigorria y Fiorella Rodríguez.

¿Qué carrera estudió Ethel Pozo?

En los últimos días, Ethel Pozo ha provocado un sinfín de comentarios al defender la entrevista que le hizo a Melissa Paredes y hacer alarde de su carrera universitaria. La presentadora de TV aseguró que estudió Ciencias de la Comunicación y que también cuenta con un posgrado.