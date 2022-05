Andrea Llosa se explayó al contarles a sus fanáticos de las redes sociales por qué se ha manifestado sobre la polémica discusión entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Además, dejó en claro que no quiere hablar con la novia de Anthony Aranda.

Para la conductora de ATV, su rechazo hacia la modelo no se basa en las acusaciones en su contra por infidelidad, sino en “el descaro y cinismo” con el que se ha presentado a hablar en televisión.

Andrea Llosa: “Sigue mintiendo de una manera asquerosa”

Andrea Llosa ha dejado claro por qué no apoya a Melissa Paredes en todo el escándalo de la modelo y Rodrigo Cuba. Para empezar, la presentadora de “Nunca más” insiste en que la ex chica reality no afrontó el problema de la forma correcta y prefirió mentir. Por ello, no desea tenerla en sus proyectos de empoderamiento femenino.

“Me escribían: ‘¿Cómo vas a entrevistar a Melissa Paredes, cómo la vas a defender? Te me caíste’. Leí en los periódicos que la primera entrevistada de mi proyecto iba a ser Melissa Paredes. Muchos asumieron que yo la estaba defendiendo. Yo dije: ‘¿En qué momento podría pensar que Melissa Paredes es una mujer que representa al empoderamiento femenino?’. Más allá del tema de la infidelidad, sino del cinismo, de cómo ha manejado la situación. Es una mujer absolutamente descarada y sigue mintiendo de una manera asquerosa. Es la verdad”, comentó.

Asimismo, la periodista opinó sobre la cercanía entre la hija de Melissa y el ‘Activador’: “Expone a su hija de una forma que una mamá no debería hacerlo: absoluto desatino. Además, (lo hace) provocando al padre con una imagen que todos hemos visto. Una foto de su hija recostada en las piernas de su pareja, que en teoría fue el amante. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podría defender a Melissa Paredes?”.

Andrea Llosa sobre Melissa Paredes: “Portavoz de una victimización barata”

Unas horas antes, Andrea Llosa se había extendido en una publicación de Instagram sobre su posición en la polémica entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. La comunicadora desmintió de una vez por todas que iba a hablar con la modelo.

“A ver, vamos a aclarar (por los comentarios que estoy leyendo). En qué momento, hoy, yo podría ver a Melissa Paredes como representante del empoderamiento femenino y cómo yo podría defender a una mujer (solo por el hecho de ser mujer) cuyo comportamiento me parece, cada día, más cínico y descarado. Portavoz de una victimización barata, que ustedes, quienes me conocen, saben que detesto y por eso, en mis dos programas, defiendo tanto a las mujeres como a los hombres, como este domingo en ‘Nunca más’, donde ayudaremos a un hombre, por cierto”, indicó.