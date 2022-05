Rodrigo Cuba y Ale Venturo con Magaly Medina: minuto a minuto de la tercera parte de la entrevista

Melissa Paredes quería que Rodrigo Cuba deje la casa tras ampay

Rodrigo Cuba contó cómo fue su reacción al enterarse de la infidelidad de su exesposa Melissa Paredes. Sin embargo, lo que más sorprendió, fue cuando dijo que la modelo quería que el futbolista duerma en otra habitación luego que se emitió el ampay.

“El día del ampay ella pretendía que yo me fuese a dormir fuera del cuarto y le dije: ‘La que tiene que irse eres tú. Acabo de pasar 15 días en el cuarto con la cama chiquita, incómoda y no me parece justo. Yo vivo de mi cuerpo y de mi estado físico y me merezco descansar, estoy en competencia. Ya me sacrifiqué por tu contagio y ya entendí el porqué de tu contagio. No me parece justo’”