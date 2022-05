Rodrigo Cuba contó cómo reaccionaron los futbolistas y directivos de su exclub, la UCV, tras el ampay de Melissa Paredes. En entrevista con Magaly Medina, el deportista cometió algunas infidencias al revelar lo que pasó luego de que se hayan difundido en televisión nacional las reveladores imágenes.

Este 24 de mayo se emitió la segunda parte de la charla donde el volante de Sport boys contó lo que pasó aquel octubre del 2021 y el conflicto legal con la madre de su hija.

La conductora le preguntó si él recibió burlas y bromas por parte de sus compañeros del plantel. Como se recuerda, en aquel entonces pertenecía al club trujillano.

“Fueron bastante respetuosos. Con los que tengo mucha confianza les gusta fastidiar, pero al final uno tiene que tener la correa suficiente para entender las bromas y todo ”, comentó.

“En el equipo en el que me encontraba (César Vallejo) me apoyaron un montón. Solo tengo palabras de agradecimiento para ese plantel, el comando técnico y los directivos”, agregó Cuba.

¿Rodrigo Cuba quiso enfrentar a Anthony Aranda?

En la entrevista, se sinceró sobre sus intenciones con Anthony Aranda tras ser captado besando a Melissa Paredes, en aquel entonces.

Magaly Medina le preguntó si en algún momento buscó al bailarín de “Reinas del show” para confrontarlo y reclamarle por ser el culpable de haber roto su matrimonio.

“La que realmente permitió que las cosas pasaran fue ella, si una persona se le acerca a intentar tú puedes decir no”, respondió Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes quiso echar a Rodrigo Cuba de su hogar

Por otro lado, el futbolista reveló que Melissa Paredes le exigió irse de su casa tras la emisión del ampay.

“El día del ampay ella pretendía que yo me fuese a dormir fuera del cuarto y le dije: ‘La que tiene que irse eres tú. Acabo de pasar 15 días en el cuarto con la cama chiquita, incómoda y no me parece justo. Yo vivo de mi cuerpo y de mi estado físico y me merezco descansar”, fue lo que le contestó.