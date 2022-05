Rodrigo Cuba afirma que Melissa Paredes cambió por la fama: “Me dijo ‘estoy en mi mejor momento’”

Rodrigo Cuba hizo varias revelaciones sobre su relación con Melissa Paredes durante una entrevista para Magaly Medina. El futbolista contó detalles del preciso momento en que su matrimonio empezó a presentar problemas. Según él, fue ella quien se dejó llevar por la fama debido a que había alcanzado un protagónico en una telenovela y se convirtió en conductora de televisión.

Magaly Medina le preguntó: “¿Qué crees que pasó? ¿Se rompió el amor entre ustedes en algún momento? ”. Ante esto, el exesposo de Melissa Paredes compartió un problema que surgió en abril de 2021, cuando aún eran pareja.

¿Melissa Paredes dejó solo a Rodrigo Cuba con COVID-19?

Era Semana Santa y él había contraído COVID-19. Poco antes de terminar su cuarentena, Melissa Paredes le dijo que pasaría el fin de semana en la playa con sus amigos y su hija. Esta decisión fue lo que originó una discusión entre ambos.

“No lo sentí (que se terminó el amor). Siento que ella se confundió en el camino , quizás por el momento en que ella vivía, había logrado muchos de los sueños que anheló desde muy chica, ser conductora, ser protagonista, ser imagen de muchas marcas, las películas”, inició.

“Yo salía de cuarentena un día antes de Semana Santa. Le dije ‘por qué estas pensando en salir a la playa cuando yo vengo saliendo del virus’ y me dijo ‘tienes que pensar en la felicidad de tu hija’. Le dije ‘yo no estoy de acuerdo con ese plan’, y al final se fue. Fui, recogí a mi hija y regresé”, agregó.

Rodrigo Cuba enfrentó a Melissa Paredes

Debido a que lo dejó solo en su casa tras contraer la COVID-19, Rodrigo Cuba le pidió una explicación a Melissa Paredes por su comportamiento. Ella admitió que se estaba ‘mareando’ por la fama de la televisión.