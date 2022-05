Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se han convertido en las figuras de televisión más mediáticas del momento luego de su polémico divorcio. Meses después del famoso ampay con Anthony Aranda, continúan siendo protagonistas de portadas con las declaraciones que realizan sobre su matrimonio y al mencionar las razones que los llevaron a distanciarse.

Además, también están en medio de una disputa por la modificación del acuerdo de conciliación a pedido de la actriz, quien desea pasar más tiempo de escolaridad con su menor hija. El futbolista ha expuesto que dicho arreglo no le conviene por sus actividades deportivas.

Han sido varias veces en los que ambos han declarado sobre sus problemas y han revelado detalles de su ruptura. Sin embargo, estas difieren en distintos puntos, lo que ha confundido a los televidentes y ha generado que muchos se pregunten quién miente y quién dice la verdad.

En esta nota precisamos las principales contradicciones en las declaraciones de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Entérate qué dijo cada uno de ellos.

Infidelidad

Melissa Paredes

Hasta el día de hoy, Melissa Paredes recalca que su relación con Rodrigo Cuba ya había culminado cuando comenzó a frecuentar a Anthony Aranda. Contó que ambos habían decidido concretar su divorcio en el mes de diciembre del 2021 para no afectar a su pequeña hija.

Recientemente reveló que su exesposo estaba al tanto de sus salidas con el bailarín y que le había contado que tenía sentimientos hacia él. “Rodrigo sabía que me gustaba Anthony” , indicó a Ethel Pozo.

Rodrigo Cuba

La versión del jugador del Sport Boys es muy diferente. Con su comunicado aseguró que no tenía conocimiento de que su unión había culminado: “El día de hoy (20 de octubre) he tomado conocimiento de la decisión de mi aún esposa de ponerle fin definitivo a nuestra relación”.

Rodrigo Cuba emite un único comunicado sobre su separación con Melissa Paredes. Foto: Instagram/Rodrigo Cuba

En su conversación con Magaly Medina indicó que durmieron juntos el mismo día en que fue grabado el ampay.

Violencia psicológica

Melissa Paredes

En octubre del 2021, Melissa Paredes aseguró haber sufrido violencia psicológica por parte de Rodrigo Cuba. Precisó que este fue uno de los motivos que la llevó a ponerle fin a su relación antes de ser ampayada con Anthony Aranda.

“Tomo la decisión de irme cuando empiezan los gritos, cuando empiezan los insultos, cuando empieza el maltrato psicológico”, aseguró. Sin embargo, se contradijo en la reciente entrevista que tuvo con Ethel Pozo. En la conversación apuntó que tuvo una “muy buena relación” con Rodrigo Cuba después de acordar que iban a ‘divorciarse’.

Rodrigo Cuba

Luego de las declaraciones de su exposa, Rodrigo Cuba había decidido iniciar una demanda por difamación, negando así haber sido violento física o emocionalmente durante su matrimonio. Esto fue confirmado por su abogada Lady Peña, quien aclaró que decidieron desistir de la querella por llegar a un acuerdo en la conciliación.

“Ese acuerdo conciliatorio hace que nosotros retrocedamos en muchas denuncias y demandas que teníamos, acá no podemos hablar de eso”, expuso.

PUEDES VER: Madre de Melissa Paredes asegura que fue discriminada por el padre de Rodrigo Cuba

Dinero

Melissa Paredes

La exconductora recalcó en diversas ocasiones que también aportaba con su trabajo a las necesidades de su hogar. Resaltó que ha trabajado desde muy joven para cubrir todos sus gastos.

“Qué feo hablar de plata. (...) Yo he trabajado toda la vida, comencé en ‘Bienvenida la tarde’, luego en ‘El especial del humor’. (...) Lo que él quiere es que la gente crea que estoy haciendo esto por plata ”, refirió.

Melissa Paredes se quebró durante la entrevista que dio a Ethel Pozo. Foto: captura de América TV

Rodrigo Cuba

El futbolista aseguró que Melissa Paredes no se hacía cargo económicamente del hogar a pesar de que contaba con un trabajo estable y bien remunerado. Comentó que solo pagaba la gasolina de su auto y que él asumía, incluso, la trifa de su teléfono celular.

“Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono de celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba los seguros del carro, no pagaba el mantenimiento de su carro, pagaba la gasolina sí”, dijo.

Tenencia

Melissa Paredes

Melissa Paredes ha aclarado públicamente que ha pedido la nueva conciliación para poder acompañar a su hija durante los días de escolaridad. En el documento de la citación se señala que desea darle la oportunidad a Rodrigo Cuba para que pase el fin de semana con su hija debido a que nunca lo ha pedido.

“Lo invito a conciliar con la finalidad de llegar a un acuerdo armonioso que le permite a nuestra menor hija disfrutar algunos fines de semana con su padre, más aún si el padre nunca me ha solicitado pasar el fin de semana con nuestra mejor hija, siendo el caso que es ella misma quien me pregunta”, se lee en la misiva.

Rodrigo Cuba

Con unos chats que envió a “Amor y fuego”, Rodrigo Cuba probó que sí le ha solicitado cambiar algunos días de su tenencia para poder disfrutar del fin de semana con la pequeña niña. En contradicción con lo que ha afirmado su expareja, esta le negó cambiar dicha fecha.

“Son mis días, Rodrigo. ¿Todo bien contigo?”, fue su corta respuesta.