¿Qué fue de Elba Fahsbender, modelo que se quedó con la corona de Melissa Paredes en el Miss Perú?

Melissa Paredes protagoniza un escándalo mediático por su divorcio con Rodrigo Cuba; sin embargo, esta no es la primera vez que está en el ojo de la tormenta. En 2012, la actriz y ex chica reality ganó el concurso de belleza Miss Perú. Al poco tiempo, fue criticada por su pasado y renunció a su corona. Tras ello, la modelo Elba Fahsbender fue quien finalmente se convirtió en la reina nacional.

En esta nota, te explicamos qué sucedió con Elba Fahsbender y la historia sobre cómo llegó a representar al Perú en el Miss Mundo 2013.

¿Por qué Melissa Paredes perdió la corona del Miss Perú?

Todo iba bien con la coronación de Melissa Paredes en el Miss Perú Mundo 2012 hasta que salieron a la luz unas fotos en lencería que se tomó años antes de que gane el certamen de belleza. Debido a la presión mediática, las duras críticas y por el bien de su familia, la exesposa del ‘Gato’ Cuba renunció de manera definitiva.

“No soy ninguna vedette, ninguna bailarina, no tengo nada en contra de esos trabajos. Yo soy Melissa Paredes, una mujer que sale adelante, que siempre ha trabajado por ella misma y por su familia, por eso le comunico a todo el Perú que el día de hoy Melissa Paredes renuncia a su corona ”, expresó en un programa en vivo.

Días después, Melissa Paredes cedió su puesto a Elba Fahsbender, Miss Piura. Ella representó al país en el Miss Mundo 2013; sin embargo, no logró ser finalista.

La crítica de Melisa Paredes contra Elba Fahsbender

Luego de que Elba Fahsbender perdiera el certamen extranjero, Melissa Paredes le lanzó un fuerte comentarios para recordarle que ella fue la que ganó el Miss Perú.

“Ella no fue una buena representante porque yo, prácticamente, le di mi corona. Ella tenía una corona que no merecía. Para mí, era algo obvio que perdiera el concurso. Yo imagino la presión de tener una corona que no era de ella”, dijo la exconductora.

Por su parte, Elba Fahsbender siempre intentó no darle importancia a las opiniones de la influencer. “No necesita que se ponga una corona para decir que es reina“, le dijo en una ocasión.

¿Quién es Elba Fahsbender?

Elba Fahsbender Merino nació en Piura. Tiene 30 años de edad. Estudió Administración de Empresas. Alcanzó la fama tras quedarse con la corona de Melissa Paredes en el Miss Perú Mundo 2012. Además, participó en otros concursos de belleza como Miss Tierra 2014 y fue modelo del programa “Bienvenida la tarde”.

¿A qué se dedica Elba Fahsbender?

Elba Fahsbender continúa dedicándose al mundo del modelaje. Gracias a sus excelentes fotos en las redes sociales y a que representa conocidas marcas, se ha convertido también en influencer. Ha viajado por diferentes países del mundo.

En 2021, tuvo un papel como actriz en la telenovela “Princesas” de América TV . Según su cuenta de Instagram, la modelo ahora se encontraría trabajando en Estados Unidos.

