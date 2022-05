Melissa Paredes es tendencia en redes sociales luego del enfrentamiento con su exesposo Rodrigo Cuba por la tenencia de su menor hija. Luego de las declaraciones de ambos en diferentes programas de espectáculos, miles de usuarios han lanzado fuertes críticas, sobre todo para la modelo. En TikTok se viralizó un video de su paso por el Miss Perú durante el año 2012, en el que afirma que la fidelidad es parte del rol como esposa.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre la fidelidad en el Miss Perú?

La ex reina de belleza luchaba por ganar la corona y representar al Perú en el Miss Mundo de ese año. En un segmento realizaron una pregunta sobre el rol de la mujer y Melissa añadió que una característica era la fidelidad dentro del matrimonio.

“Buenas noches, Perú, el rol de la mujer peruana hoy en día, como profesional, yo creo que hemos podido estar al igual que los hombres. Estoy muy orgullosa de todas las personas. Como madre, tenemos la bendición de Dios de poder crear y de dar a luz a un niño… Y como esposa, la fidelidad. Yo creo que se aprende a ser esposa día con día. El rol de la mujer en el Perú y en el mundo es de hacer de esta sociedad una familia y de este mundo un hogar”, respondió Melissa en ese entonces.

PUEDES VER: Rodrigo Cuba cuenta porqué nunca encaró a Anthony Aranda tras ampay con Melissa Paredes

¿Por qué Melissa Paredes perdió la corona del Miss Perú?

Melissa ya había ganado la corona del Miss Perú en el 2012. Sin embargo, tras la difusión de unas fotografías en lencería en el programa de Magaly, le retiraron el título y fue obligada a renunciar en el 2013.

Años atrás, la modelo había participado de una sesión fotográfica vestida de conejita y con otros disfraces sensuales. “No me arrepiento de hacer esas fotos, porque soy modelo… No es nada deshonesto, no soy una mala mujer, no soy una bataclana. Me lastima a mí, lastima a mi familia. No hay que tener una corona para ser alguien”, expresó en su renuncia a la corona.