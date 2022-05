Michelle Alexander envía indirecta a Melissa Paredes: “¿Cómo vas a meter a tu madre?”

¿Michelle Alexander volverá a contratar a Melissa? La reconocida productora peruana que sacó adelante la telenovela “Ojitos hechicheros” no fue ajena a pronunciarse sobre la comentada situación que atraviesa Melissa Paredes con Rodrigo Cuba, sobretodo luego de que la progenitora de la modelo, Cecilia Rodríguez, interviniera en su disputa mediática con declaraciones para “América hoy”.

Rodríguez se enlazó en vivo con el programa de América TV para defender a su hija de los señalamientos en su contra, y aprovechó para encarar a Janet Barboza por las constantes críticas hacia la ex reina de belleza.

Esta situación no habría sido del agrado de Michelle Alexander, colega de Melissa Paredes, quien protagonizó sus producciones “Ojitos hechiceros” y “Dos hermanas”, en las cuales sorprendió con su faceta como actriz.

Michelle Alexander critica a Melissa Paredes

Michelle no pudo ocultar su sentir y recurrió a sus redes sociales para expresar su opinión. Por medio de un estado de Instagram, la realizadora audiovisual escribió: “ ¿Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes? ”.

Michelle Alexander opina sobre intervención de Cecilia Rodríguez en caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Foto: Instagram

Minutos más tarde, sorprendió con un nuevo mensaje a modo de indirecta por la situación mediática de Melissa Paredes.

Michelle Alexander comparó el programa "América hoy" con el de la celebridad Laura Bozzo. Foto: Instagram

“No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”, se leía en el segundo post.

Michelle Alexander borra sus publicaciones

Debido a que su post generó gran controversia en decenas de cibernautas, el portal Infobae se comunicó con Michelle para preguntarle al respecto.

Frente a ello, la productora dejó en claro que, si bien su mensaje no llevaba el nombre de Melissa Paredes incluido, era evidente a quién iba dirigido.

“No he opinado nunca de ese tema (escándalo de Melissa Paredes) y no lo haré. En el Instagram he publicado algo, que es lo que siento y punto. A quién se refiere, no lo he puesto, pero no necesitas tener más de cuatro dedos de frente para saber a quién va . No voy a hablar más al respecto, por eso me he expresado en el Instagram, no voy a hablar más”, fue su contestación.

No obstante, un par de horas más tarde desde la publicación de dichos mensajes, la productora optó por eliminarlos de sus redes para no generar mayor controversia.