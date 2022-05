Mamá de Melissa Paredes saca cara por el ‘Activador’: “Él no se metió en un matrimonio”

La polémica historia entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba sigue dando de qué hablar luego de que la madre de la modelo, Celia Rodríguez, se presentara en “América Hoy” para contar su versión acerca de la disputa en su hija y el futbolista. Además de referirse sobre la polémica imagen de su nieta junto a Anthony Aranda, la progenitora de la modelo se mostró segura al decir que el bailarín no se había metido en el matrimonio de Melissa y Rodrigo.

Celia Rodríguez sobre Melissa y Rodrigo: “Ellos estaban separados”

Tras encarar a Janet Barboza y pedirle que “no cambie sus palabras”, Celia Rodríguez le respondió a Ethel Pozo luego de que la conductora afirmara que Anthony Aranda llegó a la vida de Melissa Paredes cuando aún ella estaba casada con Rodrigo Cuba.

“Él no se metió en un matrimonio, ellos estaban separados. La otra persona (haciendo referencia a Rodrigo Cuba) también estaba haciendo su vida, que no haya salido su ampay es muy diferente y de seguro jamás va a salir, pero algún día se va a saber la verdad. Melissa vende más, lógicamente”, respondió la madre de la exconductora. De igual forma, Rodríguez continuó insistiendo en que los presentadores del programa no estaban contando la verdad.

¿Qué opina Celia Rodríguez sobre Anthony Aranda?

El conflicto entre Celia Rodríguez y Janet Barboza se extendió a lo largo de la entrevista. Por ello, cuando la conductora le consultó si apoyaba la relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda, la madre de la modelo reveló cómo se sentía con el romance de su hija y cuál era su percepción del bailarín:

“No tiene nada que ver cómo empezó la relación, déjale eso a ellos. (...) Claro que estoy de acuerdo con su relación (Melissa y Anthony). Los han visto compartiendo en mi casa, en mi cumpleaños. Compartieron fotos. Es buen chico, no me importa si duran meses. Como Rodrigo alguna vez fue”.