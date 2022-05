Rodrigo Cuba y Melissa Paredes vivieron una tormentosa separación luego de la difusión del ampay de la modelo con Anthony Aranda. Tras el suceso, ambos se vieron envueltos en una disputa mediática por la tenencia de su hija.

Sin embargo, en la entrevista que tuvo con Magaly Medina, el deportista indicó que su exesposa tuvo la intención de reconquistarlo. Esto fue lo que dijo.

Melissa Paredes quiso volver con Rodrigo Cuba

Según la versión de Rodrigo Cuba, Melissa Paredes sí intentó recuperar su matrimonio y su familia. El jugador reveló que la actriz cambió de número para iniciar de cero e, incluso, que le coqueteó a través de un singular mensaje de WhatsApp.

“Es precisamente la primera conversación que tengo de su nuevo número. Todavía me pone ‘hola, guapo’. (Dijo) ‘Borrón y cuenta nueva, quiero recuperar a mi familia’ ”, aseguró.

Sin embargo, agregó que la madre de su hija desistió: “Cuando le digo que tiene que pagar la mitad de sus cosas, me dijo que ya no quería nada. También porque no iba a quitar el comunicado de mis redes”.

Rodrigo Cuba asegura que no guarda rencores

A pesar de recalcar que pasó un mal momento luego de ver a su familia distanciarse con un ampay, Rodrigo Cuba indicó que no siente resentimiento hacia Melissa Paredes y solo desea lo mejor para su pequeña hija.