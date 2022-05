Rodrigo Cuba afirma que Melissa Paredes alardeaba de su belleza: “Estás con una top model”

Rodrigo Cuba dio más revelaciones sobre la relación que tuvo con Melissa Paredes. El último 24 de mayo, se emitió la segunda parte de su extensa entrevista con Magaly Medina y sorprendió al contar detalles sobre su separación y la presunta infidelidad con Anthony Aranda.

En uno de los fragmentos, se indicó que la actriz menospreciaba al padre de su hija por su condición de futbolista y resaltaba su talento para el modelaje.

Melissa Paredes alardeaba de su carrera

Fuera de cámaras, Ale Venturo cometió una infidencia sobre Melissa Paredes. Según comentó la emprendedora, la influencer se jactaba de su carrera en el modelaje frente a Rodrigo Cuba y aseguraba que debía estar agradecido por estar casado con ella.

“(Ella decía) ‘Yo soy Melissa Paredes, estás con Melissa Paredes, top model’. ¿Cómo te decía? ‘Yo te sumo. Agradece, soy una reina de belleza’” , expresó a Magaly Medina.

Esto fue confirmado por el propio jugador a la conductora. “Ella me decía (eso). ‘Qué más quieres, estás conmigo’”, agregó.

Melissa Paredes intento volver con Rodrigo Cuba

Según contó Rodrigo Cuba en su conversación con Magaly Medina, Melissa Paredes le coqueteó luego de su ampay con Anthony Aranda e intentó convencerlo de intentar recuperar su matrimonio.

“Me pidió perdón para volver y yo tengo los WhatsApp, (dijo) que quería intentarlo. (...) Se cambió de número y (...) trató de convencerme que saque mi comunicado. Me dijo ‘tú me has hecho daño, me he quedado sin trabajo”, dijo.