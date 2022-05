Mamá de Melissa Paredes hace pedido a familia de Rodrigo Cuba: “Levanto la bandera de paz”

La mamá de Melissa Paredes, Celia Rodríguez, reveló en una entrevista para “América hoy” que el padre de Rodrigo Cuba la discriminó. La progenitora de la actriz hizo unas fuertes declaraciones al salir en defensa de su hija; sin embargo, en un momento, pidió la paz ante los ataques que se lanzan ambas familias.

Mama de Melissa Paredes se sintió maltratada

“Así es (me trataron mal). Las dos veces que he visto al señor (papá de Rodrigo Cuba), por parte de él sí . La mamá de Rodrigo y su hermano son un amor de gente... No voy a caer en detalles porque no voy a caer en la misma bajeza que ellos”, respondió doña Celia.

Luego, la mamá de la actriz hizo un llamado a ambas familias para que se reúnan y lleguen a un acuerdo por el bienestar de la pequeña. “ Yo los invito a mi casa a conversar por el bien de mi nieta. Por favor, levanto la bandera de paz ”, expresó.

Molesta por difusión de foto de la hija de Melissa Paredes y Anthony Aranda

Sobre la foto de su nieta durmiendo en las piernas de Anthony Aranda, Celia Rodríguez se mostró molesta y calificó de “asquerosidades” los comentarios sobre la imagen.

“Es increíble lo que han dicho de mi hija, tengo tantas cosas por decir, pero no lo voy a hacer, no voy a alimentar este circo más. Es la única vez que voy a declarar y lo hago por mi nieta. Dejen de meterse con mi nieta, de especular asquerosidades que están en todos los diarios y medios”, sostuvo.

Mamá de Melissa Paredes defiende a Anthony Aranda

En otro momento de la entrevista, la mamá de Melissa Paredes defendió a Anthony Aranda de los comentarios que señalan al bailarín como el culpable de la ruptura de su hija con Rodrigo Cuba. Aseguró que es un buen hombre para ella y que acepta la relación que tienen.