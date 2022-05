Lo aceptó. La mamá de Melissa Paredes se enlazó en vivo con “América hoy” este 25 de mayo para defender a su hija de las últimas declaraciones de Rodrigo Cuba durante su entrevista con “Magaly TV, la firme”, la cual fue transmitida el lunes 23 y martes 24 de mayo. A pesar de que la ex chica reality ha mencionado en varias ocasiones que se encontraba separada cuando fue captada junto a Anthony Aranda, doña Celia Rodríguez admitió que su heredera y el futbolista se equivocaron al poner fin a su matrimonio.

De acuerdo a la progenitora de la ex reina de belleza, ella tenía conocimiento de que ambos ya no llevaban una vida esposos, y precisó que el integrante del Sport Boy y la ex conductora habían decidido rehacer sus vidas mientras compartían el mismo techo, con lo que nunca estuvo de acuerdo.

Celia Rodríguez afirma que fue un error de la actriz

Durante la conversación con Ethel Pozo, la mamá de la protagonista de “Ojitos hechiceros” mencionó que su hija y el deportista habían cometido un error por el acuerdo al que habían llegado.

“(...) Pero no fue error de ella nomas, ellos quedaron de acuerdo así, en que cada uno iba a hacer su vida. Incluso él salía y ella también, solo que salió primero el ampay de Melissa, porque vende más. (...) Está mal, sí” , señaló.

Mamá de Melissa Paredes pide paz a la familia de el ‘Gato’ Cuba

Doña Celia Rodríguez aprovechó su entrevista en “América hoy” para dirigirse a la familia de Rodrigo ‘Gato’ Cuba y realizar un sorprendente pedido. “Así es (me trataron mal). Las dos veces que he visto al señor (papá de Rodrigo Cuba), por parte de él, sí. La mamá de Rodrigo y su hermano son un amor de gente. (...) No voy a contar detalles porque no voy a caer en la misma bajeza que ellos”, explicó. “Yo los invito a mi casa a conversar, por el bien de mi nieta. Levanto la bandera de paz”, agregó.

Mamá de Melissa Paredes defiende a Anthony Aranda

En la conversación sostenida entre Ethel Pozo y Celia Rodríguez, mamá de Melissa Paredes, la conductora le reveló que no estaba de acuerdo de cómo inició el romance de la actriz con el bailarín. De inmediato, la señora defendió a Anthony Aranda y decidió contar la historia de amor de su hija. “Él no se metió en un matrimonio, ellos estaban separados. La otra persona (Rodrigo Cuba) también estaba haciendo su vida, que no haya salido su ampay es muy diferentes y de seguro jamás va a salir, pero algún día se va a saber la verdad. Melissa vende más, lógicamente”, detalló.