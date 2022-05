Janet Barboza responde a críticas por entrevista ‘suave’ a mamá de Melissa Paredes: ¿qué dijo?

Janet Barboza se pronunció sobre las incesantes críticas que ha recibido en redes sociales y en TV nacional por haber realizo una entrevista sin objeciones a la progenitora de Melissa Paredes en “América hoy” la mañana de este 25 de mayo.

Como se recuerda, la señora Celia Rodríguez la puso en aprietos en más de una ocasión y hasta la encaró por haberse referido a su hija de manera ‘parcial’ en la disputa mediática y legal que mantiene con Rodrigo Cuba.

Por ello, ‘Rulitos’ decidió salir al frente para exponer las razones por las que no refutó a la señora Rodríguez en el enlace en vivo que tuvieron. A través de una serie de estados en Instagram, la conductora de “América hoy” envió un mensaje a su audiencia.

¿Qué dijo Janet Barboza?

Janet Barboza explicó que ella se puso en los zapatos de la mamá de Melissa Paredes y entendió que la señora solo buscaba defender a su hija ante una ola de ataques en su contra.

“Todas las mamás vamos a defender a nuestros hijos y toda mamá que sale a defender a su hijo merece respeto. Doña Celia ha hecho lo mismo que Jorge Cuba, que sale defender a su hijo”, empezó.

Asimismo, precisó que los que deberían solucionar este tema son Rodrigo y Melissa y no sus padres, quienes han salido a intervenir por ellos.

“Yo no le voy a faltar nunca el respeto a una madre o padre que salga a defender a su hijo. Le haré preguntas respetuosas en el tono que yo considero el más indicado porque quienes somos papás y mamás entendemos que no nos gusta que maltraten a nuestros hijos, estemos en lo correcto o no”, concluyó.

Gigi cuestiona a Janet por estar serena en entrevista

La conductora de “Amor y fuego” se refirió a la manera en que Janet Barboza sobrellevó la entrevista que realizó a Celia Rodríguez y no dudó en arremeter contra ella.