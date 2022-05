Janet Barboza enfrenta a mamá de Melissa Paredes: “¿Tiene algo personal contra mí?”

Durante la edición de “América hoy”, de este 25 de mayo, Janet Barboza tuvo la oportunidad de conversar con Celia Rodríguez, mamá de Melissa Paredes. Sin embargo, el diálogo no fue pacífico entre ambas, ya que la progenitora de la modelo cuestionó las críticas de Barboza en contra de su hija.

En ese sentido, la popular ‘Rulitos’ no se quedó callada y aprovechó para preguntarle a doña Celia si tiene algún tema personal en contra de ella. En ese sentido, le dejó en claro que no es su culpa comentar las supuestas contradicciones de la ex reina de belleza. Sin embargo, la respuesta de la entrevistada sorprendió a todos en el set de América Televisión.

Conductora encara a Celia Rodríguez

En un inicio, la presentadora del magacín recordó las cuestionadas fotografías que le envió la actriz al ‘Gato’ Cuba, donde aparece la menor durmiendo en las piernas de Anthony Aranda. En ese momento, Rodríguez confronta a Janet por cambiar su versión por los últimos acontecimientos.

De inmediato, la también empresaria hace una pausa en la entrevista para preguntarle si tiene algo en contra de ella. “Doña Celia me va a disculpar, ¿usted tiene algo personal contra mí? , ¿algunas de las cosas que he dicho siente que no son apropiadas?”, cuestionó.

Janet Barboza sorprendida con respuesta de la mamá de Melissa Paredes

Luego de escuchar la incomodidad de Janet Barboza, Celia Rodríguez sorprendió a todos con su respuesta en contra de la conductora, ya que admitió que no siente empatía por Paredes. En esa línea, la comparó con otra conductora de espectáculos.