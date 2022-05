Georgette Cárdenas se sincera sobre la infidelidad: “He perdonado mil sacadas de vuelta”

Georgette Cárdenas, la popular exreportera y ex chica reality de “Combate”, se sumó a la lista de personalidades que vienen comentando la gresca mediática entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba luego de que la actriz de “Ojitos hechiceros” pidiera una variación en la tenencia compartida de la descendiente que tiene en común con el futbolista.

Cárdenas fue abordada por La República para que brinde su punto de vista sobre los últimos destapes y dimes y diretes que ha estado protagonizado la expareja en TV nacional.

Georgette aconseja a Melissa y Rodrigo

Al respecto, la también arquitecta de interiores señaló que tanto Melissa como el ‘Gato’ Cuba deben anteponer el bienestar de su pequeña antes que sus intereses personales.

“Sí me encantaría que lleguen a un acuerdo bien y que este acuerdo se respete y no se esté cambiando con el pasar del tiempo. Los acuerdos, cuando tienen hijos, no son a favor de la pareja, sino a favor de los niños, y la que tiene que ser más beneficiada debe ser la menor”, dijo Georgette Cárdenas.

Georgette confiesa haber sufrido infidelidad

En cuanto el tema de la infidelidad, la modelo dijo que en la actualidad no sabe si estaría dispuesta a perdonar algo así; no obstante, sorprendió al develar una sorpresiva noticia de su pasado amoroso.

“Las sacadas de vuelta no deberían existir, pero existen en todo el mundo. He perdonado mil sacadas de vuelta, pero ahora no creo que perdonaría, pero uno nunca sabe”, señaló en un inicio.

“No puedes decir ‘yo nunca perdonaría’ porque no sabes qué pueda pasar, pero, bueno, esa clase de cosas puede pasar y depende de cada uno”, agregó.