Rodrigo Cuba contó más detalles sobre la tormentosa relación que vivió junto a Melissa Paredes. Durante la entrevista con Magaly Medina, el futbolista también reveló episodios que vivió junto a la modelo durante la pandemia, cuando él se contagió de COVID-19 y se mantuvo alejado de su familia durante algunos días.

Como se recuerda, Rodrigo Cuba y Magaly Medina tuvieron una extensa conversación sobre su ruptura con Melissa Paredes y, en medio del diálogo, el deportista comentó cómo vivió la Semana Santa del año 2021.

¿Qué contó Rodrigo Cuba?

El futbolista se encontraba cabizbajo al relatar este hecho, pero le dio una explicación a este extraño comportamiento: “Tal vez habrá perdido el camino”.

En Semana Santa del 2021, Rodrigo Cuba fue diagnosticado con COVID-19 y su aislamiento evitó que la modelo lo incluya en los planes con sus amigos y su hija. Debido a la intención por irse a la playa, él le preguntó: “¿Por qué estás pensando en pasar el fin de semana en la playa, cuando yo estoy saliendo de la enfermedad?, un virus que peligra la vida de una gran cantidad de personas’.

Ella le respondó : “No. Tú tienes que pensar en la felicidad de tu hija, ella quiere ir a la playa”. Aunque el ‘Gato’ estuvo en desacuerdo, le comentó que “era su decisión al final. Se lo dejé a su criterio”.

Según Rodrigo Cuba, él cuestionó a Melissa Paredes por este tipo de actitudes y ella le respondió que “está empoderada porque estaba en el mejor momento”, debido a su éxito frente a las pantallas de televisión.

Melissa Paredes intentó botarlo de la casa

Rodrigo Cuba relató que la reacción de la modelo, al emitirse públicamente la infidelidad con Anthony Aranda, le exigió que desalojara su propio hogar. “El día del ampay ella pretendía que yo me fuese a dormir fuera del cuarto y le dije: ‘La que tiene que irse eres tú. Acabo de pasar 15 días en el cuarto con la cama chiquita, incómoda y no me parece justo’”.