Salen a la luz más detalles. Ethel Pozo y sus compañeras de “América hoy” sostuvieron una acalorada conversación con la mamá de Melissa Paredes, Celia Rodríguez, este miércoles 25 de mayo. Durante la entrevista se reveló detalles que nunca antes han sido expuestos por la actriz ni por Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La progenitora de la modelo se presentó muy ofuscada por los constantes ataques hacia su hija luego de haberse divorciado del deportista. En ese sentido, dejó entrever que él le habría sido infiel a la exconductora, versión que fue corroborada por la figura de América Televisión.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre el comentario de la mamá de Melissa?

Uno de los comentarios que sorprendió a todos en el set del magacín fue el de Celia Rodríguez, quien detalló que el integrante del Sport Boys habría tenido un relación fuera de su matrimonio, pero nunca hubo ampay.

Ante ello, la hija de Gisela Valcárcel precisó que también conocía esta versión, pero nunca vio imágenes, solo escuchó especulaciones. “Yo no sé mentir, pero eso lo hemos escuchado, pero que uno haya escuchado no quiere decir que eso es real, la imagen que se ve es el ampay de Melissa”, acotó.

Mamá de Melissa Paredes especula sobre infidelidad de Rodrigo Cuba

Las criticas de Ethel Pozo en contra de Anthony Aranda por haber iniciado una relación con Melissa Paredes, quien aún se encontraba casada con el ‘Gato’ Cuba, hizo que Celia Rodríguez dejará al descubierto la supuesta infidelidad del futbolista.

“Ellos estaban separados, la otra persona (Rodrigo Cuba) también estaba rehaciendo su vida, que no haya salido su ampay es muy diferente. Seguro que nunca va a salir, pero algún día se sabrá la verdad”, señaló. “Ustedes que trabajan ahí, eso es un vox pópuli a nivel de televisión. (...) Pero Melissa vende más lógicamente... Si no lo saben y yo lo digo, nadie me va a creer”, agregó.

Mamá de Melissa Paredes defiende a Anthony Aranda

Siguiendo la conversación con los conductores de América TV, la madre de la modelo hablo de la foto en la que aparece el ‘Activador’ junto a su nieta. En ese sentido, se mostró bastante incómoda por las críticas que ha recibido su familia en redes sociales.