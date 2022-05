Christian Domínguez se animó a hablar sobre su relación sentimental con Pamela Franco para las cámaras de “América espectáculos”. En medio de la comentada situación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, el cumbiambero contó que, en varias ocasiones, ha conversado con Pamela Franco sobre un hipotético caso de infidelidad de la cantante hacia él.

Pese a que en un inicio lo tomó como un chiste, el integrante de la Gran Orquesta Internacional reconoció que sería muy difícil atravesar por una situación de ese tipo.

¿Cómo reaccionaría Christian Domínguez ante una infidelidad?

“No te voy a mentir. A veces nos ponemos a conversar sobre eso, pero de ahí nos echamos a reír, pero, la verdad, preferimos que se quede en caso hipotético, y no queremos enfrascarnos en eso porque debe ser bien doloroso y horrible. Yo no sé que haría; no me pongo en el lugar”, sostuvo el también actor.

¿Christian Domínguez sufrió infidelidades?

Instantes posteriores, el músico de cumbia recordó algunas de las veces en que, según él, le fueron infiel durante una relación amorosa. Domínguez comentó que, cuando estos problemas ocurrieron, optó por no exhibirlos públicamente para manejar sus temas personales en privado.

“Se ha dicho que a mí no me han sido infiel. Obviamente, yo he sido un caballero siempre y no tengo por qué estar hablando de eso. Es más, nunca me ha gustado hablar. Siempre se habló por otros lados. Por mi lado artístico, es mejor manejarlo privadamente”, finalizó diciendo el cantante.