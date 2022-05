Valery Revello afirma que no la dejaron viajar a EE.UU. junto a su hija: “Cortaron mis alas”

¿Qué sucedió? Valery Revello vuelve a dar qué hablar luego de haber sido vinculada sentimentalmente con Diego Rodríguez hace unas semanas y haberse negado a declarar sobre su parecido físico con Tepha Loza a “Amor y fuego”.

En esta ocasión, la empresaria de modas utilizó sus plataformas sociales para contar a sus seguidores el inesperado rumbo que tuvo que tomar en sus estudios académicos, a raíz de un obstáculo que le impusieron.

¿Qué dijo Valery Revello?

Según contó la joven, vía una serie de historias de Instagram, se mudó a Miami, Estados Unidos, en compañía de su menor hija, para cursar un máster que obtuvo gracias a una beca.

No obstante, sus planes de quedarse en el país americano se vieron frustrados porque en su regreso por un período de dos semanas a Perú, se dio con la sorpresa de que le habían revocado el permiso de viaje de su descendiente.

“Ustedes saben que me había mudado a Miami y había llevado todas mis cosas para allá. Había llevado mis maletas, ella (su hija) ya tenía nido, pero cuando vine acá a Perú, me di con la sorpresa que me habían revocado el permiso absoluto de mi hija en cuanto a viajes ilimitados, pues saben que viajamos a todos lados juntas”, dijo la modelo en un inicio.

¿Valery Revello perdió su beca?

Al enterarse de la lamentable suceso, admitió haberse sentido muy triste porque sus planes profesionales se vieron truncados de tal manera.

“ Me sentí mal porque dije: ‘¿Cómo me pueden cortar las alas?’. Tenía para hacer mi máster en Miami con una beca que me había ganado. Estaba triste un tiempo ”, relató Valery Revello.

Para su buena suerte, Valery puso al tanto de su situación a su centro de estudios en Miami y supieron entenderla. De ese modo, la empresaria no perdió su beca.

“Hablé con la universidad y me dieron la posibilidad de, por el momento, avanzar virtualmente. Hoy (23 de mayo) inició mis clases, empezaré con un curso de inglés para negocios”, agregó.