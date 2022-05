Chollywood se remeció con las entrevistas de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba emitidas el día 23 de mayo. La conversación con el futbolista se presentó en el programa “Magaly TV”. Uno de los momentos más tensos fue cuando el ‘Gato’ Cuba recordó que su exesposa le aseguró que nunca estaría con un bailarín del reality “Reinas del show”, en donde participó en septiembre del 2021.

Según la versión de Rodrigo Cuba, el día que se emitió el ampay él estaba yendo a una fiesta infantil con su hija y no sabía nada de la promoción del video. Cuando llegó al evento, vio que todos los asistentes voltearon preocupados para ver cómo estaba el futbolista tras la noticia.

¿Qué le dijo Melissa Paredes a Rodrigo Cuba sobre los bailarines?

Rodrigo Cuba añadió que, antes de emitirse el reportaje de Magaly TV, Melissa Paredes lo llamó para avisarle y fue en ese momento que se quedó “helado”, pues en ese entonces su esposa le habría dicho que los bailarines “le daban asco”, término confirmado por Magaly Medina antes de transmitir la entrevista.

“Me dijo que en la vida iba a estar con un bailarín porque, no puedo expresar el término porque es despectivo. Fue antes de casarnos, entonces me quedé con ese concepto. Y cuando me llama y le pregunto con quién, me quedé helado. Le dije: ‘Tú ve cómo solucionas ese problema, no cuentes conmigo’. Y, obviamente, no voy a privar a mi hija de ir a un cumpleaños y entré. Me sentía fatal y encima en ese cumpleaños era un grupo de futbolistas”, expresó.

Rodrigo Cuba no estaba enterado del comunicado del fin de su matrimonio con Melissa Paredes

En otra parte de la conversación, el futbolista del Boys indicó que él no tenía conocimiento del comunicado que publicó Melissa Paredes horas después de la emisión del ampay. En el escrito, especificaba que ambos habían terminado su relación desde hace un tiempo y que, por ello, no se consideraba una infidelidad.