Rodrigo Cuba asegura que no le guarda rencor a Melissa Paredes: “Yo no te deseo el mal”

En la primera entrega de la entrevista de Magaly Medina a Rodrigo ‘Gato’ Cuba, el lunes 23 de mayo, el futbolista compartió algunos detalles de cómo vivió los días durante y después del ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda. En ese sentido, mencionó que lloró a solas cuando observó las imágenes difundidas en el programa de “Magaly TV, la firme”.

A pesar de que la exreina de belleza pidió una nueva conciliación para variar la tenencia de su menor hija, pero no llegó a tener éxito. El integrante del Sport Boys precisó que no le guarda rencor a su exesposa y le deseó lo mejor expresó durante la conversación con la presentadora de espectáculos.

Futbolista envía mensaje a Melissa Paredes

El deportista mencionó que por diferentes medios le ha hecho saber a la actriz de su mensaje e, incluso, se lo ha dicho frente a frente y hasta por WhatsApp, ya que asegura que la felicidad de su hija depende de la modelo.

“Yo siempre lo he dicho y lo diré. Ya se lo he dicho a ella por todos los medios, por teléfono, en persona y por WhatsApp . Se lo he dicho: Yo no te deseo el mal, yo no te tengo rencor. Lo único que quiero es que te vaya bien porque si tú estás bien, mi hija va a estar bien . Solo te deseo que puedas salir adelante y que estés bien y que tú y yo nos llevemos bien”, acotó.

Rodrigo Cuba cuenta que Melissa Paredes le pidió que se vaya de la casa

En una de las preguntas de Magaly Medina durante la primera entrega de la conversación sostenida con el deportista, el lunes 23 de mayo. Rodrigo Cuba sorprendió al revelar que Melissa Paredes le pidió que se vaya de la casa tras emitirse las imágenes con el bailarín. “El día del ampay ella pretendía que yo me fuese a dormir fuera del cuarto y le dije: La que tiene que irse eres tú. Acabo de pasar 15 días en el cuarto con la cama chiquita, incómoda y no me parece justo. Yo vivo de mi cuerpo y de mi estado físico y me merezco descansar, estoy en competencia. Ya me sacrifiqué por tu contagio y ya entendí el porqué de tu contagio. No me parece justo”, señaló.