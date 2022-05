Rodrigo Cuba admite que lloró por ampay de Melissa Paredes: “Pensé: ‘¿Qué va a pasar con mi hija?’”

Rodrigo Cuba recordó la noche que vivió cuando salió a la luz el ampay de Melissa Paredes. En un íntima entrevista con Magaly Medina, el futbolista reveló detalles de lo que sucedió en su casa, minutos antes de que se publicaran las imágenes de la modelo con el bailarín Anthony Aranda. En un momento, admitió haber llorado por el fin de su matrimonio.

La conductora Magaly Medina le preguntó: “¿Alguna vez lloraste en esos momentos?”. Él respondió: “Sería mentirte si digo que no, obviamente, solo o con mis seres queridos, creo que de eso terminas armándote de valor”.

“Sentí, no sé si pena o lástima, por cómo una persona podía ser tan egoísta y tirar su familia a la basura por un momento así (…) Lo primero que hice fue pensar en mi hija”, agregó.

“Esa noche, cuando llegué (a mi casa) y estaba arriba con mi hija, pensé: ‘¿Qué va a pasar con mi hija ahora?’. Al final, cada uno empezó a seguir su propio camino”, agregó.

Rodrigo Cuba desmiente a Melissa Paredes

Al enterarse que Melissa Paredes le había echado la culpa por su ruptura, Rodrigo Cuba aclaró que él no se siente culpable de nada y negó que hayan estado separados antes del ampay. “¿ Qué culpa tendría yo de un acto así? No estábamos separados, no, para nada”, aseveró.

Descartó una posible reconciliación con su Melissa Paredes. “Yo soy de las personas que, si haces algo así, no hay marcha atrás, se rompe la confianza en la relación”, dijo el deportista.

Le desea lo mejor a Melissa Paredes

Pese a la supuesta infidelidad de Melissa Paredes, Rodrigo Cuba mencionó que le desea lo mejor a su exesposa. “Yo siempre le he dicho y siempre le diré, por todos los medios, yo no te deseo el mal, no te tengo rencor, lo único que quiero es que te vaya bien, porque si tú estás bien, mi hija va a estar bien, solo te deseo que puedas salir adelante”, expresó.